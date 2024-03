Renata Lusin geht erstmals mit ihrem Baby Stella spazieren!

Renata (36) und Valentin Lusin (37) könnten momentan wohl kaum glücklicher sein! Ganz besonders zur Osterzeit genießen sie ihr Elternglück in vollen Zügen und machen erstmals einen Ausflug mit ihrer Tochter Stella. In ihrer Instagram-Story teilt die frischgebackene Mama einen zuckersüßen Schnappschuss, auf dem sie ihr Neugeborenes auf dem Arm trägt. "Unser erster Ausflug zum Brunch. Es tut so gut, wieder rauszugehen", kommentiert sie das Foto, auf dem sie vor Freude strahlt.

Erst vor wenigen Tagen machten die Tänzerin und Valentin die Geburt ihrer Tochter öffentlich. "Die kleine Stella hat am 21. März mit 3.900 Gramm und 56 Zentimetern das Licht der Welt erblickt. Und am wichtigsten: Mutter und Kind sind wohlauf", hieß es in einem Statement von RTL auf der Social-Media-Plattform. Bereits zuvor munkelten Fans, dass das Baby der zwei unterwegs sei, da Valentin seinen Auftritt bei Let's Dance abgeblasen hatte, damit er bei seiner schwangeren Frau sein konnte.

Dass Renata niedliche Fotos von ihrem Kind im Netz teilt, ist nicht das erste Mal. Vor Kurzem veröffentlichte sie unter anderem ein supersüßes Bild, auf dem Stella in einem hellgelben Strampler zu sehen war. Das Gesicht ihres Babys verdeckte sie zu seinem Schutz mit einem großen Stern-Emoji und schrieb dazu die passenden Worte: "Unser Superstern". Auch Valentin ist natürlich superstolz und spricht in den höchsten Tönen von seinem Wonneproppen. "Ich bin gerade der überglücklichste Tänzer der Welt! Es ist auf jeden Fall ein 'Let’s Dance'-Baby, denn heute Abend, an ihrem ersten Lebenstag, schauen wir natürlich zusammen von unserem Familienbett im Krankenhaus aus 'Let’s Dance' und feuern unsere Kollegen an!", schwärmte der 37-Jährige am Tag ihrer Geburt gegenüber dem Sender.

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin mit ihrem Kind

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusins Kind

