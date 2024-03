Halle Bailey zeigt ihren After-Baby-Body im knappen Bikini

Halle Bailey (24) ist ein paar Monate nach der Geburt ihres ersten Kindes förmlich am Strahlen! Die US-amerikanische Schauspielerin durfte gegen Ende des Jahres 2023 ihren kleinen Sohnemann namens Halo auf der Welt begrüßen. Auf aktuellen Instagram-Fotos präsentiert sie nun ihren erstaunlichen After-Baby-Body: Auf diesen Schnappschüssen posiert die Arielle, die Meerjungfrau-Hauptdarstellerin in einem lilafarbenen Bikini vor einer traumhaften Urlaubskulisse an einem Geländer – und setzt dabei ihre schlanke Linie perfekt in Szene. Halles Fans sind von ihrer Figur total erstaunt. Ein User kommentiert: "Das ist die schnellste Rückbildung, die ich jemals gesehen habe."

In ihrer neuen Rolle als Mutter scheint Halle richtig aufzugehen. Ihr Partner DDG (26), mit dem sie Halo auf der Welt begrüßen durfte, gewährte Anfang des Jahres einige Einblicke in ihren Alltag mit Baby. In einem YouTube-Video schwärmte er von seiner Liebsten: "Halle und ich haben zusammen ein Baby bekommen. Ich würde keine andere Person auf der Welt wählen, um ein Kind zu bekommen. [...] Sie ist eine großartige Mutter. Es ist verrückt, wie unglaublich sie ist."

Bislang schützt Halle ihren kleinen Schatz noch vor der Öffentlichkeit, denn sie zeigt Halos Gesicht nicht im Netz. Auch ihre Schwangerschaft hielt die Schauspielerin lange Zeit geheim. Monatelang spekulierten zahlreiche Fans im Internet, dass ihr Idol in freudiger Erwartung sein könnte – doch die Leinwandheldin dementierte die Gerüchte immer wieder. Im Januar ruderte sie dann aber zurück und bestätigte die Geburt ihres ersten Kindes.

Getty Images DDG und Halle Bailey, 2023

Instagram / hallebailey Halle Bailey, März 2024

