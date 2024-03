Prinzessin Madeleine posiert zu Ostern mit ihren Töchtern!

Süße Familieneinblicke! Prinzessin Madeleine (41) ist seit elf Jahren mit dem britisch-amerikanischen Geschäftsmann Christopher O'Neill verheiratet. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder: Leonore (10), Nicolas (8) und Adrienne (6). In den vergangenen Wochen verzückte die jüngere Schwester von Prinzessin Victoria (46) anlässlich der Geburtstage ihrer Töchter die Fans schon mit niedlichen Schnappschüssen. Pünktlich zu den diesjährigen Osterfeiertagen gibt Madeleine auf Instagram nun einen weiteren Einblick in das Familienleben und veröffentlichte ein entzückendes Foto, das sie zusammen mit ihren beiden Töchtern zeigt. "Frohe Ostern", kommentierte sie den bezaubernden Beitrag.

Das süße Foto löst Begeisterung bei der Instagram-Community der Schwedin aus. "Was für ein schönes Bild! Frohe Ostern! lautet ein Kommentar. "Frohe Ostern für dich und deine Babys. Ich liebe dieses Bild, drei schöne Prinzessinnen", schreibt eine weitere Userin. "Was für ein schönes Bild von dir!", meint ein weiterer Follower.

Madeleine und Chris leben seit 2018 mit ihren Kindern in Florida. Dennoch versucht die Prinzessin ihren Kindern schwedische Gebräuche näherzubringen. "Prinzessin Madeleine hält an schwedischen Traditionen fest, die sie an ihre Kinder weitergeben möchte", verriet eine Sprecherin des schwedischen Hofes gegenüber Svensk Damtidning.

Getty Images Prinzessin Madeleine und ihre Familie, Prinz Julians Taufe 2021

Instagram / princess_madeleine_of_sweden Prinzessin Madeleine von Schweden mit ihrer Familie

