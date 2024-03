Während Scheidung: Jennie Garth hält zu BFF Tori Spelling

Tori Spelling (50) kann in ihrer aktuell schweren Zeit auf ihre Freundin Jennie Garth (51) zählen. Die Schauspielerin reichte vor wenigen Tagen die Scheidung von ihrem Ex Dean McDermott (57) ein. Sie und der Kanadier hatten sich im Juni 2023 nach rund 18 Jahren Ehe getrennt. Doch die Beverly Hills, 90210-Bekanntheit muss diese schwere Phase nicht allein durchstehen – ihre einstige Serienkollegin verspricht im Interview mit People: "Ich werde immer zu ihr stehen." Die Blondine habe schon immer zu Tori gehalten und daran werde sich auch nichts ändern.

Dass Jennie ihrer guten Bekannten immer zur Seite stehe, habe sie ihrer tollen Freundschaft zu verdanken, die sie während ihrer Zusammenarbeit am Set der US-amerikanischen Fernsehserie aufgebaut haben. "Wir haben uns zusammengetan und eine wirklich starke, einzigartige Freundschaft in so jungen Jahren aufgebaut", erinnert sich die "A Kindhearted Christmas"-Darstellerin. Sie fügt in liebevollen Worten hinzu: "Diese Art von Bindung wird nie verschwinden. Sie ist sozusagen unzerbrechlich."

In ihrem Podcast "90210MG" sprechen die beiden Damen regelmäßig über all die Erlebnisse, die sie in ihrer gemeinsamen Vergangenheit schon erlebt haben. "Wir lieben es, zusammenzuarbeiten und Projekte gemeinsam umzusetzen", verriet Jennie im Interview mit Promiflash. So verbringen die beiden so viel Zeit wie nur möglich miteinander – andernfalls würden sie sich sonst vermissen, offenbarte sie. Doch Tori hat sich nun noch ein zweites Standbein aufgebaut. Wie Daily Mail berichtete, starte die Familienmutter demnächst ihren eigenen Podcast mit dem Namen "misSPELLING". Dort soll sie wohl "die Fehltritte, die Fehler und die Missverständnisse" aufdecken, die sie belasten und enthüllen, "was echt und was unecht ist, während sie ihre Hollywood-Persönlichkeit ablegt".

Instagram / jenniegarth Jennie Garth im Februar 2024

Instagram / torispelling Tori Spelling im März 2024

