Hier haben Jennifer Garner und Ben Affleck Spaß zusammen!

Ben Affleck (51) und Jennifer Garner (51) beweisen abermals, dass sie trotz ihrer Scheidung keinen Groll gegeneinander hegen. Am Dienstag feierte der gemeinsame Sohn der Schauspieler seinen zwölften Geburtstag. Diesen musste Samuel (12) aber nicht nur bei einem Elternteil verbringen. Stattdessen kamen Ben und Jennifer zum Ehrentag ihres Kindes zusammen – und hatten dabei augenscheinlich eine tolle Zeit. Wie Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen, hielten die Ex-Eheleute einen entspannten Plausch vor der Schule ihres Kindes in Los Angeles ab und mussten dabei auch immer mal wieder lachen. Offenbar brachten sie Samuel gemeinsam zum Unterricht.

Zuvor begleiteten die stolzen Eltern ihren Sprössling aber in das Schulgebäude, um ein paar leckere Kleinigkeiten an seine Klassenkameraden zu verteilen. Das zeigen einige Schnappschüsse, die Page Six von dem Tag vorliegen. Mit dem Wetter hatte das Geburtstagskind auch richtig Glück. Da holte Papa Ben doch glatt mal seine lässige Sonnenbrille raus, wie die Aufnahmen ebenfalls zeigen. Zusammen spazierten die einstigen Eheleute anschließend aus der Schule, während sie in ihr Gespräch vertieft waren. Strahlend wurden sie in den vergangenen Monaten bereits öfter zusammen gesichtet.

Die gemeinsame Zeit genießen Ben und Jennifer offenbar sehr. Und vor allem, wenn es um ihre Kinder geht, kommen sie aus dem Lächeln wohl gar nicht mehr raus. Das wurde auch im vergangenen November deutlich, als sie sich das Basketballspiel ihres Sohnes ansahen. Auch damals tauschten sie sich sichtlich zufrieden miteinander aus – gelacht wurde während des Matches ihres Sohnes ebenfalls viel.

