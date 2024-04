Nicht sexy? Anne Hathaway reagiert auf Kritiker-Kommentare

Anne Hathaway (41) gehört zu den größten Stars Hollywoods! Doch sie wurde nicht immer so gefeiert wie heute. In einem Interview mit Vanity Fair spricht die Schauspielerin über ihre Erfolge und Niederlagen – und was sie sich von ihren Kritikern in der Vergangenheit anhören durfte. Als die "Interstellar"-Darstellerin damals in der Filmbranche Fuß fasste, wurde ihr anscheinend öfter gespiegelt, dass sie keinen Sex-Appeal habe. Für Anne war das unverständlich. Im Interview erzählt sie: "Ich hab das nie geglaubt. Ich dachte mir: 'Ich bin Skorpion'. Ich weiß, wie ich an einem Samstagabend abgehen kann".

Über die Jahre entwickelte Anne ein großes Selbstvertrauen in sich und ihren Körper. Wie sie sich darin fühlt, ist ihr wichtiger, als wie sie aussieht. "Jetzt bin ich bereit laut und deutlich so sexy zu sein, wie ich mich fühle. Es ist mir endlich egal, was die Kritiker denken", erklärt sie. Für ihre Supporter ist es allerdings vollkommen lächerlich, dass die Plötzlich Prinzessin-Darstellerin nicht immer schon als heiß angesehen wurde. Ein Fan schreibt enthusiastisch auf der Plattform X: "Wer auch immer dieser Frau erzählt hat, sie sei nicht sexy, gehört hinter Gitter. Anne ist ihr ganzes Leben schon attraktiv gewesen!"

Auch Annes neuster Film gibt ihr wieder die Chance zu beweisen, wie falsch ihre Kritiker lagen. In "Als du mich sahst" spielt sie die Mutter eines Teenagers, die sich in den 15 Jahre jüngeren Leadsänger einer Boyband verliebt. Schon der erste Filmtrailer sorgte für mächtig Aufsehen im Internet, denn er kündigte ein paar äußerst scharfe Szenen zwischen Anne und ihrem Co-Star Nicholas Galitzine an. Die Fans der Buchverfilmung sind jetzt schon begeistert, wie man aus den Kommentaren im Netz rauslesen kann: "Leute, ich hab das Buch gelesen! Vertraut mir, Anne ist perfekt für diesen Film!"

Getty Images Anne Hathaway im März 2023

Getty Images Anne Hathaway bei den SAG Awards 2024

