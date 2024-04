Skandale um P. Diddy: Ashton Kutcher erwartet eine Vorladung

Aktuell sorgt P. Diddy (54) für mächtig Aufsehen: Der Rapper muss sich wegen mehrer vermeintlicher Delikte, darunter Menschenhandel und sexueller Missbrauch, vor Gericht verantworten. Wie ein Insider jetzt gegenüber Daily Mail berichtet, soll sich sein langjähriger Freund Ashton Kutcher (46) sich sicher sein: Auch er muss vor Gericht aussagen. "Er rechnet mit einer Vorladung, da sie seit 20 Jahren gute Freunde sind", offenbart der Insider.

Dass sowohl Ashton als auch seine Ehefrau Mila Kunis (40) inmitten in der Skandale öffentlich zu dem Musiker stehen, wird nach Aussagen der Quelle nicht passieren: "Es gibt keine Möglichkeit, dass Ashton oder Mila im Moment irgendeine Art von öffentlicher Unterstützung für Diddy zeigen. Ungeachtet der langen Geschichte, die Ashton mit ihm hat, hat er sich seit Cassies (37) Klage von Diddy distanziert, und noch mehr nach der neuen Klage." Mila soll sogar eine noch drastischere Herangehensweise in Bezug auf das Aufsehen ihres eigentlichen Freundes präferieren. "Mila will nicht, dass Ashton in irgendeiner Form Kontakt hat", so die Quelle.

Ob der Fall um Danny Masterson (48) Schuld an den Zweifeln des Ehepaares ist? Der Schauspieler wurde im vergangenen Jahr wegen zweifacher Vergewaltigung zu 30 Jahren Haft verurteilt – seine einstigen "Die wilden Siebziger"-Kollegen unterstützten ihn trotz der Anklage und ernteten dafür eine Menge Kritik. Kurz darauf entschuldigten sich Ashton und Mila öffentlich dafür. "Ashton und Mila haben sich seit der Unterstützung von Danny Masterson sehr bedeckt gehalten und wollen auf keinen Fall in dieses Chaos hineingezogen werden", erklärt der Insider zudem. Das Paar wolle sich im Moment nur auf seine Familie und seine Ehe konzentrieren und "das ruhige Leben zu Hause" genießen.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashton Kutcher, Mila Kunis und Danny Masterson, Schauspieler "Die wilden Siebziger"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de