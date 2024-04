Süß! So verbringen Ben Affleck und Jennifer Lopez Ostern

Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) können scheinbar die Hände nicht voneinander lassen! Das Schauspieler-Duo ist bereits seit fast zwei Jahren verheiratet. Trotzdem wirken sie auf den aktuellen Fotos, die Page Six vorliegen, wie frisch verliebt. Die Schnappschüsse zeigen, wie die Sängerin und der "Gone Girl"-Darsteller händchenhaltend ein Restaurant in New York verlassen. Bei einem romantischen Brunch verbringen die Turteltauben den Ostersonntag in Zweisamkeit. Obwohl man Ben eigentlich eher entspannt in T-Shirt und Jeans kennt, macht er für das Oster-Date wohl scheinbar eine Ausnahme. Zu dem besonderen Anlass trägt der 51-Jährige eine grau-weiße Strickjacke und ein marineblaues Sakko. Auch Jennifer trägt fast im Partnerlook zu ihrem Liebsten einen schicken Blazer in grau-braun.

Jennifer feiert Ostern jedoch nicht nur mit ihrem Ehemann. Auch mit ihren Kindern verbringt die "Let's Get Loud"-Interpretin die Feiertage. Zusammen mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony (55) teilt die Sängerin die Zwillinge Emme Maribel Muñiz (16) und Maximilian David Muñiz (16). Auf Instagram postet die 54-Jährige süße Schnappschüsse von den gemeinsamen Unternehmungen. So besuchten sie zusammen das Musical "Merrily on Broadway" und feierten die Frühjahrsferien beim Eisessen in New York.

Unter J.Los Beiträgen auf Instagram häufen sich jedoch nicht wie gewohnt liebevolle Fan-Nachrichten. Im Gegenteil, die Sängerin erntet momentan harte Kritik. Der Grund: Von 1999 bis 2001 führte Jennifer eine Beziehung zu P. Diddy (54), der derzeit wegen sexueller Gewalt und Menschenhandel angeklagt ist. Die Fans vermuten offenbar, dass die Musikerin in seine kriminellen Machenschaften eingeweiht war. "J.Lo alles, was du getan hast, wird ans Licht kommen! Auch wenn es schon so viele Jahre her ist", prophezeit ein Nutzer.

Instagram / jlo Jennifer Lopez und ihre Tochter Emme Maribel Muñiz im März 2023

Getty Images Jennifer Lopez und P. Diddy im Februar 2000

