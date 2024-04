Was bedeutet Chemotherapie für Prinzessin Kates Lebensstil?

Vor einigen Tagen hatte Prinzessin Kate (42) öffentlich gemacht, dass sie an Krebs erkrankt ist. Im Zuge dessen muss sich die Frau des Thronfolgers Prinz William (41) einer Chemotherapie unterziehen. Doch was bedeutet das für Kates Lebensstil? Wie Ramia Mokbel, Fachärztin für Dermatologie, jetzt gegenüber Hello! deutlich macht, muss sich Kate jetzt auf ihre Ernährung konzentrieren: "Um den Körper während der Chemotherapie zu unterstützen, ist eine ausgewogene Ernährung, die reich an Proteinen, Vitaminen, Kohlenhydraten und Fetten ist, von entscheidender Bedeutung für den Wiederaufbau und die Kompensation der Schäden." Auf Alkohol, Gluten und Milchprodukte sollte die dreifache Mama hingegen verzichten, wie die Ernährungsberaterin Caroline Mason ergänzt.

Nachdem Anfang des Jahres bekannt geworden war, dass sich Kate einer OP am Bauch unterzogen hatte, rankten zahlreiche Verschwörungstheorien um die Royal. Schließlich machte Kate vor mehr als einer Woche ihre Diagnose publik. Der Royal-Experte Dickie Arbiter, ein ehemaliger Pressesprecher von Queen Elizabeth II. (✝96), und seine Tochter Victoria meinen den Grund für den Zeitpunkt der Veröffentlichung zu wissen. "William und Kate haben wahrscheinlich gemeinsam entschieden, dass es der richtige Zeitpunkt war, eine Botschaft zu übermitteln", erklärt Victoria gegenüber The Sun, während ihr Vater ergänzt: "Als der Kensington Palast sagte, sie käme nach Ostern zurück, meinten sie Ostermontag. Als Kate wusste, dass sie es nicht schaffen würde, musste sie sofort damit an die Öffentlichkeit."

Die diesjährigen Feiertagen verbrachte Kate mit ihrer Familie dementsprechend abseits der Öffentlichkeit – und zwar in ihrem Haus Anmer Hall in Norfolk. Dennoch gab es am Ostersonntag für die Royal-Fans einen Grund zur Freude: König Charles (75), der ebenfalls an Krebs erkrankt ist, nahm an der traditionellen Ostermesse teil – und ließ es sich dabei nicht nehmen, die breite Öffentlichkeit freudig zu begrüßen. Während des Gottesdienstes musste der Monarch allerdings "von der königlichen Familie getrennt sitzen, um seine Gesundheit zu schützen", wie ein Insider gegenüber Daily Mail verriet.

Prinzessin Kate, 2023 in Sittingbourne, England

König Charles und Königin Camilla beim Ostergottesdienst 2024

