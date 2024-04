Das waren die coolsten Looks der iHeartRadio Music Awards!

Bei den iHeartRadio Music Awards haben sich die Stars modetechnisch mal wieder ordentlich ins Zeug gelegt! Am Montagabend wurden die begehrten Preise des Radiosenders in Los Angeles überreicht. Die eingeladenen Künstler schienen sich, was ihre Outfits angeht, an ein Motto gehalten zu haben: schwarz und rockig. Katy Perry (39) trug beispielsweise ein schwarzes, schimmerndes Netzkleid mit roten Schleifen an den Seiten – darunter nur Slip und BH. "Sk8er Boi"-Sängerin Avril Lavigne (39) blieb ihrem Punkstyle mit einer dunklen Hose, einem zerfetzten T-Shirt und Bikerstiefeln treu. Die schwangere Finger weg!-Beauty Francesca Farago (30) setzte hingegen auf ein langes Abendkleid mit Cut-outs, Nieten und Metallringen.

Für einen coolen Auftritt sorgten auch Cher (77) und Alexander Edwards. Die Musiklegende und ihr 40 Jahre jüngerer Partner trugen schwarze Anzüge – sie strahlte in einer lässigeren Variante mit Edelsteinapplikationen und Reißverschlüssen, er entschied sich für Glitzernadelstreifen und ein weißes Hemd. Rapperin Ice Spice (24) zeigte sich etwas glamouröser in einem langen Rock, einem durchsichtigen Minitop und mit passender Jacke. Beyoncé (42) räumte an dem Abend den "Innovator Award" ab, konnte aber auch mit ihrem Outfit punkten, das perfekt zu ihrem neuen Album "Cowboy Carter" passte. Mit Cowboyhut und Lederhemd nahm sie ihren Preis entgegen.

Den ausgefallensten Look präsentierte aber wohl Jojo Siwa (20). Die Sängerin posierte in einem strassbesetzten Einteiler mit Netzeinsätzen und flügelartigen Partien an den Armen. Dazu stylte sie ihre Haare zu einem Irokesenschnitt und legte schauriges Make-up auf. Die Fans sind sich aber nicht ganz einig, wie sie das Outfit finden. "Wer ist Jojo Siwas Stylist?", kommentiert ein User auf X und ein anderer witzelt: "Versucht Jojo Siwa in die Band Kiss zu kommen oder was passiert hier?"

Getty Images Avril Lavigne bei den iHeartRadio Music Awards 2024

Getty Images Alexander Edwards und Cher bei den iHeartRadio Music Awards 2024

Getty Images Beyoncé bei den iHeartRadio Music Awards 2024

Getty Images Jojo Siwa bei den iHeartRadio Music Awards 2024

