Henry Cavill genießt Date-Night mit seiner Freundin Natalie!

Im April 2021 gaben Henry Cavill (40) und Natalie Viscuso erstmals bekannt, ein Paar zu sein. Der Schauspieler und die Filmproduzentin halten ihre Beziehung sehr privat. Außer dass die beiden sehr glücklich miteinander sein sollen, ist nicht viel mehr bekannt. Umso überraschender ist es für die Fans, wenn hier und da ein Schnappschuss der beiden auftaucht. In New York wurden Henry und seine Freundin Natalie bei einem Date gesichtet.

Paparazzi lichteten den 40-Jährigen am Montagabend Arm in Arm mit seiner Partnerin ab, wie sie das Restaurant Don Angie in New York lassen. Henry trug an dem Abend einen eleganten braunen Anzug und ein dunkelblaues Oberteil. Natalie zeigte sich sehr schick in einem roten Kleid und einem dazu passenden Mantel. Dazu kombinierte sie eine schwarze Handtasche aus Krokodilleder und schwarze High Heels.

Und vor Kurzem erst zeigte sich das Liebespaar gemeinsam in der Öffentlichkeit. Die beiden besuchten die Filmpremiere von Henrys neuem Film "Argylle" in Seoul. Dabei schienen sie ziemlich gut gelaunt zu sein. Immer wieder sollen die zwei die Köpfe zusammengesteckt und kichert haben.

Getty Images Henry Cavill und Natalie Viscuso im Dezember 2022

ActionPress Henry Cavill und Natalie Viscuso

Getty Images Henry Cavill und Natalie Viscuso bei der Premiere von "Argylle" in Seoul 2024

