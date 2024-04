iHeartRadio Music Awards: Taylor Swift räumt richtig ab!

Sie räumt wieder ab! Taylor Swift (34) gehört bei den iHeartRadio Music Awards zu den Gewinnerinnen des Abends und erhält die begehrte Trophäe als "Künstlerin des Jahres". In einer emotionalen Rede bedankt sich die Sängerin – sie erscheint allerdings nicht persönlich, sondern meldet sich per Videobotschaft. "Das vergangene Jahr war besonders spektakulär für mich. Ich bin meinen Fans dafür so dankbar – es ist komplett eure Entscheidung, wie ihr eure Zeit verbringt, welche Konzerte ihr besucht und welche Musik ihr zum Soundtrack eures Lebens bestimmt", honoriert sie den Support ihrer Anhänger.

Die Musikerin sei voller Vorfreude, die Reise mit ihren Fans in diesem Jahr fortzusetzen. "Vielen Dank, dass ihr für mich abgestimmt und mich damit zur Künstlerin des Jahres gemacht habt. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr mit euch zu erleben – es kommt einiges auf uns zu", führt sie im Video weiter aus. Sie spielt damit auf die Fortsetzung ihrer großen "Eras"-Tour und ihr neues Album an, das im April erscheint. Eine lange Pause gönnt sich die vielfache Grammy-Gewinnerin also nicht. Taylor ist nicht nur als "Künstlerin des Jahres" geehrt worden, sie gewann auch in den Kategorien "Popkünstlerin des Jahres", "Beste Lyrics", "TikTok-Hit des Jahres", "Bester Tour-Style" und "Tour des Jahres".

Doch weshalb fehlte die Musikerin auf der Verleihung der iHeartRadio Music Awards? Nach einem turbulenten Jahr voller Konzerte, neuer Musik und Preisverleihungen gönnt sich die "Blank Space"-Interpretin eine Auszeit, bis es im Mai mit neuen Konzerten weitergeht. Mit ihrem Freund, dem NFL-Superstar Travis Kelce (34), turtelte sie auf den Bahamas und auch Ostern verbrachte sie mit ihrem Liebsten und dessen Familie in Pennsylvania. Die beiden gehen seit vergangenem Oktober gemeinsam durchs Leben – seitdem gibt es regelmäßig süße Liebesschnappschüsse des Paares.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift in einer Videoübertragung bei den iHeartRadio Music Awards 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch über Taylor Swifts Auszeichnung als "Künstlerin des Jahres"? Ja, auf jeden Fall, das hat sie sich verdient. Nein, ich hätte es jemand anderem mehr gegönnt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de