Kim Kardashian erntet harte Kritik für ihren Witz über Kate!

Sie schafft es einfach immer wieder, für Schlagzeilen zu sorgen. Mittlerweile ist Kim Kardashian (43) auch dafür bekannt, mit ihren Instagram-Posts heftige Debatten auszulösen. Doch diesmal war es nicht das eigentliche Foto, weswegen sie negative Kommentare erntete, sondern der Text darunter. Der Reality-TV-Star fügte einem Bild von sich vor einem Auto die Worte "Auf dem Weg, um Kate zu finden" hinzu. Damit meinte die Unternehmerin natürlich Prinzessin Kate (42), die Anfang des Jahres einige Wochen lang nicht in der Öffentlichkeit gesichtet wurde und dadurch Gegenstand vieler Gerüchte wurde. Das fanden Kates Fans gar nicht lustig und überfluteten Kims Social-Media-Account mit harscher Kritik. "Du solltest dich entschuldigen, das ist so respektlos!" hieß es in einem Großteil der Kommentare.

Aber warum wird gerade Kim so von Kates Fans angegriffen? Immerhin haben sich viele Hollywood-Stars an der Diskussion um das plötzliche Verschwinden der Royal-Lady aus der Öffentlichkeit beteiligt. Allerdings ist Kim eine der wenigen, die sich nicht für ihre Scherze entschuldigt hat. Seitdem publik wurde, dass bei der britischen Prinzessin Krebs diagnostiziert worden war und sie sich deswegen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, hörte der Spaß auf. Kates Fans machen ihrem Frust gegen den The Kardashians -Star nun Luft: "Nachdem bekannt wurde, dass sie Krebs hat, solltest du das wirklich entfernen. Es ist extrem unsensibel und du schuldest unserer Prinzessin eine Entschuldigung." und "Du willst doch nur relevant bleiben! Vielleicht sollten wir anfangen, uns über dich lustig zu machen?".

Einer der Gründe, warum die Gerüchte um Kate so ins Kraut schossen, war ein offensichtlich bearbeitetes Foto der Prinzessin und ihren Kindern, das am britischen Muttertag dieses Jahres veröffentlicht wurde. Die Unstimmigkeiten in dem Bild wurden so stark kritisiert, dass Kate selbst dazu Stellung beziehen musste und sich via Instagram-Story für "die Verwirrung" entschuldigte. Mit solchen Situationen kennt sich auch Kim aus. Allein in den vergangenen vier Monaten sorgte die Ex von Kanye West (46) schon zweimal für Aufsehen wegen verschiedener Photoshop-Fails auf ihrem eigenen Account im Netz. Auch das nimmt ein Anhänger von Kate als Aufhänger und schreibt: "Solche Bilder posten und sich dann über Kate lustig machen. Da passt was nicht zusammen."

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, 2024

Instagram / princeandprincessofwales Prinz Louis, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte, 2024

Findet ihr, Kim sollte sich für ihren Scherz entschuldigen? Ja, so was ist echt respektlos. Quatsch, das Ganze ist einfach voll übertrieben. Ergebnis anzeigen



