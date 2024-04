Misshandlungsvorwurf: David Eason durfte zurück zu Jenelle

David Eason und Jenelle Evans (32) sind seit einigen Wochen getrennt. Die Teen Mom-Bekanntheit reichte sogar die Scheidung ein. Schon vorher hatte es in der Familie heftig gekriselt: David war vorgeworfen worden, Jenelles Sohn Jace misshandelt zu haben. Dieser war mehrfach von zu Hause weggelaufen. Was folgte, war eine Anzeige wegen Kindesmisshandlung und ein Kontaktverbot. Offenbar konnte Jace mittlerweile wieder nach Hause, doch Anfang März versuchte jemand nachts in das Haus der Familie einzubrechen. Doch anlässlich dieses Vorfalls soll die Polizei eine fragwürdige Entscheidung getroffen haben. "Während dieser sehr traumatischen Erfahrung, die Jenelle und Jace während des Einbruchs durchmachten, erlaubte die Polizei David, nach Hause zu kommen, um seine Familie zu beschützen", verriet Jenelles Manager gegenüber OK!.

Es seien nur ein paar Tage gewesen, die David mit seiner entfremdeten Familie verbringen durfte. In der Zeit soll er sich auch intensiv mit seiner Ex unterhalten haben. "Während dieser wenigen gemeinsamen Tage hat Jenelle mir gegenüber geäußert, dass David ein paar Dinge gesagt hat, die sie dazu veranlasst hat, eine endgültige Entscheidung zu treffen und die Scheidungspapiere zu unterschreiben", erklärt der Vertreter der 32-Jährigen. David habe es in der Hand gehabt, sich aber nicht die Mühe gemacht, "ihr Leid und ihre Sorgen" zu lindern. Deshalb habe Jenelle die Ehe endgültig beendet.

Über die Trennung der beiden soll vor allem einer froh sein: Jenelles Sohn Jace. "Jace ist absolut begeistert, dass David dieses Mal wirklich zu gehen scheint. Es ist eine große Erleichterung für ihn, nach allem, was er in den letzten Monaten durchgemacht hat", teilte eine Quelle gegenüber The Sun mit. Seine Mutter habe diesmal auch schon damit begonnen, die Sachen ihres Noch-Ehemannes zusammenzupacken und nach einer Möglichkeit gesucht, ihm alles zukommen zu lassen, ohne in Kontakt zu treten.

Getty Images David Eason und Jenelle Evans mit ihrer Tochter Ensley bei der Fashion Week in New York

Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans und ihr Sohn Jace im September 2023

