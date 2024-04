Süßes Posting: Eva Mendes gedenkt ihres verstorbenen Bruders

Eva Mendes (50) spricht offen über die Trauer, die sie in ihrem Leben bereits durchstehen musste. Auf Instagram teilt die Schauspielerin ein Foto von sich und erklärt ihre komplizierte Beziehung zu dem Monat April. "Morgen wäre der Geburtstag meines Bruders gewesen, in ein paar Wochen ist der Tag, an dem wir ihn verloren haben. Aber dann, Ende April, haben wir den größten Segen von allen bekommen und mein kleines Mädchen wurde vor acht Jahren geboren." Insgesamt sorge der Monat für ein großes Durcheinander in ihrer Gefühlswelt. "Ich hasse dich, April. Aber ich liebe dich noch mehr", resümiert sie.

Evas Ehemann Ryan Gosling (43) sprach den Tod von Evas Bruder bereits öffentlich an, als er 2017 den Oscar für seine Leistung in "La La Land" erhielt. "Ich möchte einer Person richtig danken und sagen, dass während ich sang, tanzte und Klavier spielte und eine der besten Erfahrungen machte, die ich je bei einem Film hatte, meine Frau unsere Tochter großzog, mit unserem zweiten Kind schwanger war und versuchte, ihrem Bruder bei seinem Kampf gegen den Krebs zu helfen", erzählte der "Drive"-Darsteller damals. Ohne die großen Opfer seiner Frau hätte er nicht am Set und somit auch nicht auf der Bühne der Oscar-Verleihung stehen können. Später widmete er den Goldjungen seinem verstorbenen Schwager.

Eva und Ryan leben ein sehr zurückgezogenes Leben. Für die Karriere ihres Mannes und das Wohl ihrer Kinder soll sich die "Ghost Rider"-Darstellerin weitestgehend aus der Filmbranche zurückgezogen haben. "Für sie ist der wichtigste Job, ihre Mädchen großzuziehen. Alles andere ist zweitrangig", erklärt ein Insider laut People. Kennengelernt haben sich die Hollywood-Stars am Set ihres gemeinsamen Films "The Place Beyond the Pines". Über die gemeinsame Zeit beim Dreh schwärmen die beiden noch heute.

Instagram / evamendes Eva Mendes, Schauspielerin

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling, 2012

