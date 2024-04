Dieser Single fehlt im "Bauer sucht Frau International"-Cast

Der Bauer sucht Frau International-Cast ist offenbar kleiner geworden. Im vergangenen Oktober wurden die Teilnehmer der sechsten Staffel der beliebten Datingshow vorgestellt. In wenigen Wochen werden die Zuschauer erfahren, ob sie ihr Liebesglück gefunden haben. Doch Franks Geschichte bleibt ihnen wohl vorenthalten. Der Olivenbauer aus Griechenland ist im RTL-Pressebereich nicht mehr unter den Kandidaten gelistet. Auch alle Fotos von ihm sind mittlerweile nicht mehr aufrufbar. Auf der Webseite des Senders ist das Profil des 58-Jährigen hingegen noch zu finden.

Frank schien sich zumindest sehr auf das TV-Format gefreut zu haben. Im Oktober teilte er auf seinem Instagram-Account noch einen Post, in dem er seinen Dating-Aufruf ankündigte. In den Kommentaren erklärte er, dass er aber noch nichts über den Stand der Dinge verraten dürfe. Bis vor knapp acht Wochen versah er jeden weiteren seiner Beiträge mit dem Hashtag #bauersuchtfrauinternational. Warum er offenbar nicht mehr in der Sendung zu sehen ist, ist unklar.

Frank ist nicht der einzige Kandidat, der vorgestellt wurde, aber nicht in der Sendung zu sehen sein wird. Auch Isidor ist nicht mehr dabei. Bereits kurz nach Ausstrahlung der ersten Folge hatte eine RTL-Sprecherin gegenüber T-Online mitgeteilt: "Aufgrund von falschen Angaben des Kandidaten in seiner Bewerbung haben wir ihn noch vor dem Hofwochendreh aus der Produktion genommen."

Instagram / frankboxerherz Frank, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer

RTL Isidor aus Bosnien-Herzegowina, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer

