Lustige Anekdote: So fühlte sich Geburt für Renata Lusin an

Renata (36) und Valentin Lusin (37) sind seit Kurzem zu dritt. Die beiden Let's Dance-Profitänzer begrüßten erst vor wenigen Wochen ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt. Seit der Geburt von Töchterchen Stella geben die beiden immer wieder einige Details preis – so auch jetzt: Beim Gedanken an die schwere Geburt kommen in der Neu-Mama so einige Erinnerungen hoch. "Ich habe gepresst und gepresst und gepresst und das ist wirklich, Leute … wie einen Elefanten durchs Schlüsselloch bringen", erklärt sie im RTL-Partnerinterview mit Valentin.

Doch während diese Aussage sicherlich bereits für die eine oder andere Lachfalte sorgt, scheint vor allem ihr Liebster die damaligen Worte von Renata etwas anders in Erinnerung zu haben. Und das soll natürlich auch den Fans der beiden nicht vorenthalten werden. Prompt grätscht der Tänzer deshalb auch in die Antwort der gebürtigen Russin und verrät dabei: "Im Krankenhaus hast du noch was anderes gesagt." Denn statt der netten Elefanten-Schlüsselloch-Anekdote soll die 36-Jährige einen anderen – nicht weniger skurrilen – Vergleich gemacht haben. "Ich habe gesagt, einen Fußball aus dem Popo rausholen", berichtet die frischgebackene Mama mit einem Grinsen im Gesicht.

Im Interview mit dem Sender zeigt sich Renata jedoch auch von ihrer ganz emotionalen Seite. Als sie auf ihren ganzen Stolz zu sprechen kommt, kullert ihr sogar das ein oder andere Tränchen über die Wange. "Ich bin einfach froh, dass wir diese Wahnsinnsgeschichte, diese wahnsinnige Zeit, abgeschlossen und so glücklich abgeschlossen haben. Dass sie gesund rauskam, dass sie so groß ist, tapfer und so hübsch und ja... einfach unglaublich", schwärmt sie.

Valentin und Renata Lusin im Februar 2024

Valentin und Renata Lusin im Juni 2023

