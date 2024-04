Nach Kates Krebsdiagnose: Bereut Harry Buchveröffentlichung?

Das einst gute Verhältnis zwischen Prinzessin Kate (42) und Prinz Harry (39) ist schon lange Geschichte. Spätestens nach der Veröffentlichung von Harrys Memoiren Anfang letzten Jahres dürfte die Beziehung zwischen Schwägerin und Schwager ihren Tiefpunkt erreicht haben. In seinem Buch "Reserve" fand der Rotschopf keine guten Worte über die Frau von Prinz William (41). Eine Royal-Expertin ist der Meinung, dass der jüngere Sohn von König Charles (75) nach der emotionalen Videobotschaft von Kate nun möglicherweise anders über seine niedergeschriebenen Worte denkt. "Wenn man herausfindet, dass die Schwägerin Krebs hat und man etwas geschrieben hat, das nicht mehr zurückgenommen werden kann, ist das eine ziemlich schmerzhafte Situation", erklärt Tessa Dunlop gegenüber Us Weekly.

Eine weitere Quelle will wissen, dass Kate mit den Dingen, die Herzogin Meghans (42) Mann über sie in seinem Buch geäußert hat, überhaupt nicht einverstanden sei. "Kate ist der Meinung, dass Harrys Handlungen abscheulich sind. Sie ist entsetzt darüber, dass er ihren Namen in den Schmutz gezogen hat und kann ihm nur schwer verzeihen", berichtet der Insider. Der zweifache Vater behauptete unter anderem, dass die 42-Jährige ihn ermutigt haben soll, sein Nazi-Kostüm auf der Halloweenparty von Richard Meade zu tragen. Außerdem machte er sie für den Tränen-Eklat seiner Frau Meghan verantwortlich.

Dennoch soll Harry seine Familie trotz der Spannungen wohl sehr vermissen! Immer häufiger berichten Insider davon, dass ihm die schlechten Nachrichten aus dem britischen Königshaus wohl ordentlich zusetzen. Denn nicht nur seine Schwägerin veröffentlichte in einem emotionalen Clip ihre Krebsdiagnose. Auch sein Vater gab erst vor wenigen Wochen bekannt, dass er ebenso an Krebs leide. In einem kürzlich veröffentlichten Statement sprachen Meghan und Harry der dreifachen Mutter ihr Mitgefühl aus und wünschten Kate und ihrer Familie viel Gesundheit und Heilung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Kate im Oktober 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Harry die Aussagen in seinem Buch über Kate bereut? Ja, das glaube ich definitiv. Nein, die Behauptungen haben ja nichts mit der Krebsdiagnose zu tun. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de