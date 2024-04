Papa geworden: Wird Valentin Lusin "Let's Dance" zu viel?

Valentin Lusin (37) genießt die Zeit mit seiner kleinen Tochter vermutlich in vollen Zügen. Aktuell ist der Tanzsportler beruflich aber ganz schön eingespannt. Gemeinsam mit Ann-Kathrin Bendixen tanzt er um den Pott bei Let's Dance. In der vergangenen Sendung setzte der Profi aber wegen der Geburt der kleinen Stella aus – nun kehrt er zurück ins Training und auf die Tanzfläche. "Es wird schon eine anstrengende Zeit, weil 'Let’s Dance' ist auch sehr einnehmend. Stella ist einnehmend, das ist ganz klar", ist sich der frischgebackene Papa im RTL-Interview sicher. Dennoch glaube er, dass er seine Rolle als Vater und als "Let's Dance"-Profi gleichzeitig meistern werde.

"Ich habe ja wirklich das größte Glück, dass wir in Köln trainieren. Das heißt, keine lange Anreise. Ich schaffe es nach jedem Training nach Hause zu kommen, bei meiner Frau zu sein, mein kleines Baby zu sehen", erklärt Valentin. Zudem seien beides Aufgaben, die er von Herzen tue. "Das sind die zwei Sachen, die ich einfach liebe", stellt der Partner von Renata Lusin (36) klar und fügt noch hinzu: "Das ist alles eine Sache der Planung und der Zeitaufteilung." Aktuell werden die beiden Eltern auch tatkräftig von Stellas Oma unterstützt.

Für Ann-Kathrin ist es in der vergangenen Sendung an der Seite von Mikael Tatarkin ganz schön eng geworden – beinahe hätte sie die Tanzfläche räumen müssen. Damit habe sogar sie selbst gerechnet! "Ich war mir so sicher, dass es nicht reicht", verriet die Influencerin im Interview mit dem Sender. "Ich hab wirklich in mir drin eine komplette Leere gespürt. Ich war mir komplett sicher, dass ich raus bin", erklärte sie.

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin mit ihrer kleinen Tochter

Getty Images Valentin Lusin und Ann-Kathrin Bendixen bei "Let's Dance"

