Prinzessin Dianas Bruder teilt süße Kindheitserinnerung

Prinzessin Diana (✝36) bleibt unvergessen. Die Ex-Frau von König Charles III. (75) kam 1997 nach einem schweren Autounfall ums Leben. Nicht nur in den Herzen der Öffentlichkeit bleibt die beliebte Britin fest verankert. Auch Dianas Bruder Charles Spencer (59) erinnert immer wieder mit süßen Erinnerungen an Diana. Auf Instagram teilt der Earl nun einen Schnappschuss aus seiner Kindheit – genauer gesagt, seinem allerersten Schultag. Darauf steht er in einer roten Schuluniform neben seiner großen Schwester und lächelt schüchtern in die Kamera.

"Mein Vater hat dieses Bild geschossen, kurz bevor er mich und meine Schwester Diana nach Silfied gefahren hat, eine wunderbare Grundschule in King's Lynn, Norfolk", schreibt Charles zu seinem Beitrag. Seine Follower lieben die kleinen Erinnerungen an Prinzessin Diana. "Ich finde es toll, wie du die Erinnerungen am Leben hältst, indem du uns die Geschichte hinter jedem alten Bild erzählst" oder "Was für ein tolles Foto von dir und deiner lieben Schwester", schwärmen die User.

Hin und wieder plaudert Charles auch ganz schön aus dem Nähkästchen. In einem Interview mit The Times gab er exklusive Einblicke in Dianas Kindheit. Bereits in jungen Jahren habe der zukünftigen Prinzessin das Wohl anderer sehr am Herzen gelegen. "Sie sagte, das Schlimmste war, wenn sie mich am anderen Ende des Flurs weinen hörte, weil sie Angst vor der Dunkelheit hatte und nicht zu mir kommen konnte", erzählte der 59-Jährige. Diana habe sich immer um ihn gekümmert.

Instagram / charles.earl.spencer Charles Spencer und Prinzessin Diana, 1972

John Roan Photography Ein altes Familienfoto von Prinzessin Diana (r.), ihrem Vater und ihrem Bruder Charles Spencer

