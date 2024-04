Seit Monaten! "Prominent getrennt"-Emanuell ist vergeben

Er hat eine Neue! Emanuell Weißenberger (31) war schon in einigen Shows zu Gast – aktuell ist der Realitystar in der neusten Staffel von Prominent getrennt zu sehen. Dort trifft er auf seine Ex-Partnerin Kim Virginia. Die beiden waren "drei oder vier Monate" zusammen – doch das gehört längst der Vergangenheit an: Denn wie der ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidat verrät, ist er in einer neuen Beziehung. "Ich hab eine Freundin. Definitiv. Seit fünf Monaten jetzt", erzählt er.

Dass der einstige Bachelor in Paradise-Teilnehmer wieder in festen Händen ist, ist auch auf seinem Instagram-Account zu sehen. Dort postet Emanuell zwar bisher keine gemeinsamen Bilder oder Videos mit seiner besseren Hälfte, doch sein Profilbild zeigt ihn lächelnd mit einer bislang unbekannten Dame – handelt es sich bei dieser um seine neue Freundin? Außerdem steht in seiner Bio ein rotes Herzchen und ein verschlossenes Schloss-Emoji.

Bisher scheint es wohl gut zu laufen – immerhin dürfte Emanuell nun schon seit einem knappen halben Jahr vergeben sein, was um einige Monate länger ist, als er mit Ex Kim zusammen war. Getrennt hatten sich die beiden Trash-TV-Bekanntheiten damals wegen endloser Streitereien, wie sie gegenüber Promiflash verrieten. "Wir haben uns besonders zum Schluss einfach sehr viel gestritten", erklärte Kim Virginia. Und auch Emanuell meinte: "Wie Kim schon gesagt hat, ist viel von außen auf uns eingeprasselt und statt im Team zu funktionieren, gab es nur Streit und Diskussionen, sodass wir eben gemerkt haben, dass es nicht funktioniert."

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, TV-Persönlichkeit

Instagram / emanuell.wss Emanuell Weißenberger im Oktober 2023

