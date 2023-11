Wegen "Prominent getrennt": Steffen schießt gegen Emanuell

Er misstraut ihm! Emanuell Weißenberger (30) und Kim Virginia Hartung (28) hatten sich bei Bachelor in Paradise kennengelernt – nach dem Format wurden sie ein Paar. Wenige Wochen später folgte die Trennung, doch bei der diesjährigen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love trafen die Ex-Partner wieder aufeinander. Wie seit einigen Stunden bekannt ist, werden sie bei Prominent getrennt gemeinsam antreten. Steffen Vogeno hat jetzt eine klare Meinung zu Emanuell.

In seiner Instagram-Story macht der Bremer keinen Hehl daraus, dass er von Kims Ex nicht viel hält. "Für mich ist das der größte Blender, den ich bisher im Reality kennengelernt habe. Es gibt Beweise, wo er selbst darüber spricht, die Beziehung gefakt zu haben", lautet Steffens Statement. Es sind einige Unterstellungen, die der Blondschopf seinem "Are You The One"-Kollegen an den Kopf wirft. Allerdings räumt Steffen ein: "Trotzdem muss man sagen, er hat alles richtig gemacht. Sich an den Popo von Kim zu hängen, die bei AYTO absolut polarisiert hat."

Neben Kim und Emanuell werden weitere Ex-Paare um das Preisgeld kämpfen. Wie RTL bekannt gab, werden Max Bornmann und Luisa Früh ebenfalls teilnehmen. Auch das einstige Love Island-Paar Melina Hoch und Tim Kühnel wird mit von der Partie sein, ebenso wie Mike Cees und Michelle Monballijn.

RTL Kim Virginia und Emanuell Weißenberger bei "Prominent getrennt"

RTL Steffen Vogeno bei "Die Bachelorette"

RTL Luisa Früh und Max Bornmann bei "Prominent getrennt"

