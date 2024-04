Haakon übernimmt: König Harald verlängert Krankheitsurlaub

König Harald von Norwegen (87) fällt noch eine Weile aus. Das Staatsoberhaupt von Norwegen hat seit einigen Wochen mit seiner Gesundheit zu kämpfen: Er musste unter anderem am Herzen operiert werden. Seitdem konzentriert er sich auf seine vollständige Genesung. Eigentlich sollte er bis zum 8. April ausfallen. Laut Hello! verlängert er seine Krankheitsauszeit jedoch um zwei Wochen und wird demnach bis zum 22. April kürzertreten. In dieser Zeit wird sein Sohn Kronprinz Haakon (50) als Regent agieren und die royalen Pflichten übernehmen.

Der 87-Jährige war im Februar zusammen mit seiner Frau Königin Sonja auf der malaysischen Insel Langkawi. Aufgrund einer schweren Infektion musste er dort ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wie der norwegische Palast mitteilte, wurde ihm aufgrund seiner niedrigen Herzfrequenz dort ein temporärer Herzschrittmacher eingesetzt. Zurück in Oslo wurde der Monarch dann Mitte März erneut am Herzen operiert. "Seine Majestät der König erhielt heute einen permanenten Herzschrittmacher. Die Operation war erfolgreich und dem König geht es gut", ließ das Königshaus verlauten.

Haakon und seine Frau Mette-Marit (50) werden einige Aufgaben von König Harald übernehmen. Am kommenden Sonntag steht eine Ordensvergabe an. Nächste Woche darf die Dreifachmutter dann einen Forschungspreis im Namen ihres Schwiegervaters verleihen. Der Kronprinz wird jedoch vom 15. bis zum 19. April in die USA fliegen. Wie der Palast bestätigt, wird die Regierung während seiner Abwesenheit die Verwaltung des Landes beaufsichtigen.

Getty Images König Harald von Norwegen, 2022

Getty Images Prinzessin Mette-Marit, Prinz Haakon, Königin Sonja und König Harald von Norwegen

