Palast gibt Update: König Haralds Herz-OP ist gut verlaufen

König Harald (87) ist auf dem Weg der Besserung. Ende Februar wurde bekannt, dass sich der norwegische Monarch im Urlaub in Malaysia eine Infektion eingefangen hatte und anschließend in einem Krankenhaus in Oslo behandelt wurde. Wenig später erklärte das Königshaus, dass sich der Royal einem Eingriff am Herzen unterziehen muss. Jetzt gibt der Palast ein Update zu Haralds Zustand: "Seine Majestät der König erhielt heute einen permanenten Herzschrittmacher. Die Operation war erfolgreich und dem König geht es gut."

Der 87-Jährige "wird noch einige Tage im Krankenhaus bleiben", heißt es weiter in der Mitteilung. Grund für diesen Eingriff sei "eine niedrige Herzfrequenz" gewesen, die bei Harald festgestellt wurde. Das Staatsoberhaupt geht mit Informationen bezüglich seiner Gesundheit äußerst offen um, was von seinem Volk sehr geschätzt wird. Sichtlich gerührt von den ganzen Genesungswünschen bedankten sich Harald und seine Frau Königin Sonja (86) via Instagram: "Das große Engagement hat uns bewegt und gestärkt. Vielen Dank an alle für die Sorge, die ihr unserer Familie entgegengebracht habt."

Trotz seiner gesundheitlichen Probleme will Harald sein Amt nicht niederlegen – ein Rücktritt kommt für den zweifachen Vater absolut nicht infrage. Er möchte es Queen Elizabeth II. (✝96) gleichtun und bis zu seinem Tod der Krone dienen. Denn laut Hello! habe Harald auf die Frage eines Reporters geantwortet: "[...] Ich stehe zu dem, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Ich habe einen Eid auf das Storting [das norwegische Parlament] abgelegt, und der gilt ein Leben lang."

Getty Images Königin Sonja und König Harald von Norwegen, Mai 2020

Getty Images König Harald von Norwegen, 2022

