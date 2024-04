"Prominent getrennt"-Emanuell schwärmt von neuer Freundin

Emanuell Weißenberger (31) ist derzeit in der aktuellen Prominent getrennt-Staffel zu sehen. Schon zu Beginn der Show offenbarte der Realitystar, seit rund einem halben Jahr wieder in festen Händen zu sein. Promiflash hat daher nachgehakt – und Emanuell kommt gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Es läuft wirklich sehr gut! Ich bin sehr glücklich mit ihr und sie mit mir. [...] Wir genießen die Zeit zusammen." Er und seine Freundin haben sowohl beruflich als auch privat schon gemeinsame Zukunftspläne. Kennengelernt haben sich die beiden Turteltauben nach einer durchzechten Partynacht. "Als ich in der Früh wieder nach Hause bin, ist sie mir über den Weg gelaufen – man kann sagen: Das war Liebe auf den ersten Blick. Wir waren frühstücken und haben uns Stunden lang unterhalten, uns super verstanden und viel gelacht", erinnert sich der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat.

Gemeinsam mit seiner Ex Kim Virginia Hartung (28), mit der er nach den gemeinsamen Bachelor in Paradise-Dreharbeiten für einige Monate zusammen war, kämpft Emanuell bei "Prominent getrennt" um das hohe Preisgeld. Das Aufeinandertreffen war für den 31-Jährigen alles andere als ein Zuckerschlecken, wie er ebenfalls im Promiflash-Interview betont: "Schrecklich! Darauf hätte ich gerne verzichten können – wie sie mit mir umgegangen ist, war gottlos und respektlos!" Dass er mit seiner Verflossenen sogar das Bett teilen musste, passte ihm ebenso wenig. "Das war wirklich nicht schön für mich. Ich habe alles versucht, das zu verhindern, indem ich viel mit der Produktion diskutiert habe – aber das ist nun mal Teil des Spiels. Da blieb mir nix anderes übrig, als es hinzunehmen...", erklärt Emanuell und betont außerdem: "Da bin ich meiner Freundin echt dankbar, dass sie mir das Vertrauen geschenkt hat... Ich an ihrer Stelle wäre wahrscheinlich durch gedreht."

Nach nur wenigen Monaten Beziehung hatte Kim Anfang vergangenen Jahres die Trennung bekannt gegeben. "Wir mussten uns mit einigen Dingen auseinandersetzen und haben gemerkt, dass wir in Extremsituationen weniger wie Pech und Schwefel, sondern eher wie Feuer und Dynamit funktionieren", erklärte die einstige Flugbegleiterin auf Instagram. Wenige Monate später standen Kim und Emanuell für Are You The One – Reality Stars in Love erneut gemeinsam vor der Kamera. Mit einer wilden Knutscherei kam sich das Ex-Paar kurzzeitig sogar näher, doch wie sich später herausstellte, wollten die beiden nur provozieren.

Anzeige Anzeige

Instagram / emanuell.wss Emanuell Weißenberger, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

RTL Kim Virginia Hartung und Emanuell Weißenberger bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wollt ihr mehr Einblicke in Emanuells Beziehung? Ja, unbedingt! Nein, eigentlich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de