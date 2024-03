Nach Trennung: Julian Claßen nimmt seine Ex Tanja in Schutz

Das kann Julian Claßen (30) nicht auf sich sitzen lassen! Nachdem der Internetstar die Trennung von seiner Freundin Tanja Makarić (26) publik gemacht hatte, bekam diese zahlreiche Hassnachrichten auf Social Media. Davon sei der Familienvater "wirklich sehr schockiert", wie er jetzt in seiner Instagram-Story verdeutlicht. Der YouTuber appelliert an seine Community: "Ihr könnt euren Frust an mir auslassen, aber bitte verschont Tanja damit. Sie ist eine tolle Frau und hat eure teils respektlosen Nachrichten nicht verdient." Er erinnert seine Fans zudem daran, "wie verletzend Worte sein können".

Das Liebes-Aus machte der Influencer am Dienstag auf der Social-Media-Plattform publik. "Wollte mich kurz bei euch melden. Wie viele bereits mitbekommen haben, habe ich die Bilder mit Tanja gelöscht. Wir haben uns einvernehmlich getrennt", gab Julian im Rahmen eines Statements in seiner Story bekannt. Einen genauen Grund für das Ende seiner Beziehung nannte er allerdings nicht. Tanja äußerte sich bislang auch noch nicht öffentlich dazu.

Julian machte sich im Laufe seiner Social-Media-Karriere einen riesengroßen Namen als Influencer und Webvideoproduzent. Seit 2014 teilt er beispielsweise Videos auf der Plattform YouTube. Außerdem baute er sich gemeinsam mit seiner Ex-Frau Bianca Heinicke (31) – im Netz besser bekannt als BibisBeautyPalace – eine riesengroße Fangemeinde auf. Das einstige Web-Traumpaar, das gemeinsam zwei Kinder hat, trennte sich allerdings im Frühjahr 2022. Im Sommer desselben Jahres machte er dann seine Liebe zu Tanja publik.

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Julian Claßen, YouTuber

Anzeige Anzeige

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass sich Tanja auch bald zu der Trennung zu Wort melden wird? Ja, da kommt bestimmt noch ein Statement. Nee, sie verarbeitet das Liebes-Aus garantiert erst mal im Privaten... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de