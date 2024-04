Alles nur PR? Coupleontour-Nessi reagiert auf Hate im Netz!

Im Juli 2022 erlitt Ina von Coupleontour einen schweren Schlaganfall und musste dabei sogar ins künstliche Koma versetzt werden. Seither dokumentieren die Blondine und ihre Partnerin Vanessa regelmäßig ihre gemeinsamen Fortschritte auf Social Media – allerdings muss das Paar für seinen Content immer wieder Kritik einstecken. In einer aktuellen Instagram-Story wehrt sich die Brünette nun gegen die negativen Stimmen: "Werde nie verstehen, warum man sich die Mühe macht, so was zu kommentieren. [...] Wir machen nicht das Gleiche wie vor sechs Jahren. Wir sind doch auch erwachsener geworden und haben uns weiterentwickelt."

Zudem betont Nessi, dass es nicht immer nur um Inas Schlaganfall gehen würde. "Damals haben wir natürlich viel über den Schlaganfall gepostet. Jetzt superselten, wie ich persönlich finde", macht sie deutlich und betont, dass der schwere Schicksalsschlag dennoch Teil ihres Lebens sei. Zudem stellt die Mutter einer Tochter fest: "Wir machen verschiedenen Content. Manchmal übertriebene Situationen, die unsere Beziehung in gewissen Situationen widerspiegelt, emotionale Situationen oder wir testen Filter aus."

Inzwischen habe sich das Paar auch dazu entschieden, spezifischeren Content auf ihre eigenen Social-Media-Accounts zu verlagern – Ina teile auf ihrem Profil beispielsweise mehr über ihre persönlichen Fortschritte. "Aber alles, was wir hochladen, da stehen wir hinter. Es ist ganz normal, dass sich auch die Inhalte verändern", schließt Nessi ihr Statement im Netz ab.

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour im Januar 2024

Instagram / inaontourx Coupleontour-Ina im Juni 2023

