"Genieße es": So geht es Tarek El Moussa als dreifacher Papa

Tarek El Moussa (42) gibt Einblicke in das Leben als dreifacher Papa! Im Februar des vergangenen Jahres durfte der TV-Star gemeinsam mit seiner Frau Heather Rae Young (36) ihren ersten gemeinsamen Sohn auf der Welt begrüßen. Die TV-Bekanntheit hat zudem zwei Kinder aus einer früheren Ehe. In der "Jennifer Hudson"-Show plaudert Tarek nun aus, wie das Leben als fünfköpfige Familie läuft: "Ich habe das Gefühl, dass ich bereit bin, endlich Vater zu sein", witzelt er, bevor er ernsthaft hinzufügt: "Es ist eine ganz andere Erfahrung. Als ich in meinen 20ern war, als ich meine Tochter bekam, war ich jung, ich baute mein Geschäft auf. Ich war überwältigt. Ich war gestresst." Mittlerweile sei vieles anders: "Heute bin ich ein wenig mehr etabliert. Ich bin ein wenig älter. Ich bin ein wenig weiser. Es ist also eine andere Erfahrung und ich genieße sie wirklich."

Zuvor hatte der Renovierungsexperte in einem Interview mit E! News zugegeben, dass er nicht immer für seine Kinder da gewesen sei und sie in der Vergangenheit oftmals vernachlässigt habe. So hätte er mit seiner Tochter bis zu ihrem fünften Lebensjahr keinen Moment alleine verbracht: "Ich war kein großartiger Vater, ich war nicht mal ein guter Vater." Erst als seine Ex-Frau die Scheidung eingereicht habe und er fürchtete, seine Kinder zu verlieren, habe er realisiert, wie viel sie ihm bedeuten.

Mittlerweile ist die Patchworkfamilie allerdings ein eingespieltes Team, wie sich auch in einer Folge der beliebten Immobilienserie Selling Sunset zeigt. Dort schwärmt Tareks Tochter Taylor nämlich in den höchsten Tönen von ihrer Stiefmutter: "Ich kenne dich jetzt seit vier Jahren und ich möchte dir nur sagen, dass du die beste Mutter aller Zeiten bist. Ich hätte mir keine bessere wünschen können." Und auch die 41-Jährige bewies kurz nach der Geburt ihres Sohnes, wie nah sie Tareks Kindern steht: Zu einem Schnappschuss, auf dem sie gemeinsam mit ihnen zu sehen ist, schrieb sie: "Oh mein Gott, ich habe drei Kinder! Wie ist das denn passiert?"

Instagram / therealtarekelmoussa Tarek El Moussa und seine drei Kinder im Februar 2023

Getty Images Tarek El Moussa, TV-Star, mit seiner Frau Heather Rae

