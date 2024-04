Hayley Erbert darf nach Not-OP auf die Bühne zurückkehren!

Hayley Erbert wird bald wieder auf der Bühne zu sehen sein! Bereits im März kündigte Hayley an, wieder zurück im Tanzstudio zu sein – ob und wann Fans sie wieder an der Seite ihres Ehemanns Derek Hough (38) tanzen sehen können, verriet sie zu diesem Zeitpunkt nicht. Nun steht jedoch fest: Nur vier Monate nach ihrer Notoperation am Schädel kehrt Hayley zu Dereks Tour "Symphony of Dance" zurück! "Ich bin einfach so aufgeregt, wieder rauszugehen und zu tanzen, nachdem ich etwas so Traumatisches erlebt habe", erzählt sie im Interview mit People.

Auch ihr Gatte freut sich, sie wieder auf seiner Tournee begrüßen zu können. "Wir sind alle begeistert von ihr und können es kaum erwarten, auf die Bühne zu gehen und eine großartige und emotionale Show zu bieten", schwärmt Derek. Für ihre schnelle Genesung sind sie dankbar – das Paar achtet aber trotzdem darauf, nichts zu überstürzen. "Wir haben ausführliche Gespräche geführt und Tests und Ergebnisse von verschiedenen Ärzten erhalten", erklärt Derek weiter. Sie haben aber ein "tolles Team", das sich darum kümmert, dass es Hayley "gut geht und sie gesund ist."

Während eines schlimmen Autounfalls im Dezember vergangenen Jahres zog sich die 29-Jährige eine Kopfverletzung zu. Einige Wochen später führte ein geplatztes Blutgefäß zu einem Schädelhämatom und Hayley musste im Krankenhaus notoperiert werden. Kurz darauf musste sie sich erneut einer Operation unterziehen – diesmal, um einen großen Teil ihres Schädels zu ersetzen, der zuvor entfernt worden war. Derek verschob daraufhin seine Tournee, um während der Genesung an der Seite seiner Frau sein zu können. Jetzt, wo es ihr besser geht, kann es Hayley kaum noch abwarten, endlich wieder auftreten zu können: "Tanzen ist schon sehr lange ein großer Teil meines Lebens und ich freue mich darauf, da rauszugehen und das zu tun, was ich liebe."

Getty Images Derek Hough und Hayley Erbert, Profitänzer

Instagram / hayley.erbert Hayley Erbert und ihr Ehemann Derek Hough

