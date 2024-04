Mikes Ex hatte bei "Prominent getrennt" noch Gefühle für ihn

Aktuell ist Michelle Monballijn mit ihrem Ex Mike Cees in der diesjährigen Staffel von Prominent getrennt zu sehen. Das einstige Paar musste in den vergangenen Jahren einiges durchmachen, weshalb Promiflash genauer bei Michelle nachgefragt hat: Hat sie etwa noch Gefühle für Mike? "Es war viel passiert und ich war noch verletzt aufgrund der Ereignisse, die letztlich zum Schlussstrich geführt hatten. Trotzdem muss ich zugeben, dass bei mir noch Gefühle für Mike da waren. Gefühle kann man ja nicht sofort abstellen", gesteht sie im Interview. Doch nach der Ausstrahlung der ersten "Prominent getrennt"-Folge sieht das schon wieder anders aus, wie die Schauspielerin ebenfalls betont...

"Jetzt, nach der ersten Folge, fühle ich mich sehr leer. Das hat mir noch mal den Rest gegeben. [...] So etwas sagt man nicht, denn eine Ehe geht man aufgrund von Respekt und auf einer anderen Ebene ein. Seine Aussagen sind völlig übers Ziel hinausgeschossen", betont Michelle gegenüber Promiflash. Mike wetterte in der ersten "Prominent getrennt"-Folge gegen seine Ex, nachdem sie im Streitgespräch offen kommuniziert hatte, was sie stört: "Ich kann es nicht mehr hören, diese Birkenstock-Dinkel-Nummer!" Michelle habe den DJ "über alles geliebt", die "Liebesgefühle" seien derzeit aber weg.

Auch die Fans des beliebten Reality-TV-Formats haben von dem ehemaligen Temptation Island-Verführer offenbar die Nase voll. "Für Mike müsste es eigentlich am Anfang jeder Folge eine Triggerwarnung geben. Dieser Mensch macht mich echt sprachlos" oder "Bruder, ich habe einen Puls nach 15 Minuten. Wie will man bitte so ein Verhalten rechtfertigen?", regten sich bereits einige Zuschauer auf Instagram auf. Michelle feiern sie hingegen total! "Michelle for President... Dass die Frau sich eine zweite Staffel Toxic-Magic-Mike gibt – Respekt, die Nerven hat nicht jeder", kommentierte etwa ein Fan.

RTL Michelle und Mike bei "Prominent getrennt" 2024

ActionPress Michelle Monballijn, Schauspielerin

Was haltet ihr von Michelles Gefühlen für Mike?



