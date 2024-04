Nähern sich schwangere Ashley Tisdale und Vanessa wieder an?

Als Gabriella und Sharpay verkörperten Vanessa Hudgens (35) und Ashley Tisdale (38) bei High School Musical die größten Feindinnen. Im echten Leben sah das eine lange Zeit ganz anders aus: Die Schauspielkolleginnen waren ein Herz und eine Seele. Seit einiger Zeit spekulieren die Fans jedoch über ein Zerwürfnis der einstigen Freundinnen. "Sie haben keinen Kontakt mehr zueinander, sehen sich nicht mehr und denken nicht mehr aneinander", bestätigt nun ein Insider gegenüber Daily Mail. Derzeit sind die Kolleginnen zeitgleich schwanger: Vanessa mit ihrem ersten Kind und Ashley mit dem zweiten. Wird dieser Zufall die ehemaligen Freundinnen nun wieder zusammenschweißen? "Ashley wünscht Vanessa nur das Beste, vor allem jetzt, wo sie schwanger ist", erklärt die interne Quelle. Weiter gibt der Informant preis: "Wenn Vanessa auf irgendeine Weise um Ratschläge zur Mutterschaft bitten würde, wäre Ashley sofort bereit."

Trotzdem schließt der Insider ein Freundschaftscomeback zwischen den Sängerinnen aus. "Ashley sieht keine zukünftigen Spielverabredungen am Horizont", macht der Informant deutlich. Die zwei Disney-Bekanntheiten hätten zwei völlig unterschiedliche Leben. "Wenn sie im selben Raum wären, hätten sie sich wahrscheinlich nicht viel zu sagen", vermutet die interne Quelle gegenüber Daily Mail. Laut dem Informanten gäbe es jedoch kein böses Blut zwischen den Kolleginnen. Sie hätten sich lediglich auseinandergelebt. "Es ist im Grunde so, dass 'High School Musical' genau wie die Oberschule ist. Mit manchen Leuten bleibt man ewig in Kontakt und mit manchen eben nicht", erläutert der Insider.

Mit oder ohne Ashleys Ratschläge – Vanessa scheint ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen. Immer wieder präsentiert sie ihren Babybauch in zauberhaften Looks. Mit ihrem Outfit bei der diesjährigen Oscar-Party begeisterte sie ihre Fans. "Du siehst absolut fantastisch aus! Die Schwangerschaft steht dir unglaublich gut", schwärmte ein Nutzer auf Instagram.

