Seit 2023? Isla Fisher und Sachas Trennung wirft Fragen auf

Was hat es mit dem Trennungszeitpunkt von Isla Fisher (48) und Sacha Baron Cohen (52) auf sich? Am Freitag verkündeten die Schauspieler, sich bereits 2023 getrennt zu haben. Doch stimmt das wirklich? Denn noch im Februar hatte die Beauty in der "The Kelly Clarkson Show" von ihrem Ehemann geschwärmt! "Jedes Jahr schenkt mir Sacha eine Karte, auf der steht: 'Alles Gute zum Valentinstag von...' und dann ist da ein riesiges Fragezeichen, als ob mir jemand anderes etwas schicken würde... als ob ich noch andere Valentinsschätze hätte!", hatte sie verraten. Angeblich waren die zwei damals aber schon getrennt gewesen...

"Nach einem langen Tennismatch, das über zwanzig Jahre lang ging, legen wir nun endlich unsere Schläger nieder. Im Jahr 2023 haben wir gemeinsam beantragt, unsere Ehe zu beenden" – so verkündete Isla am Freitag das Liebes-Aus. Die Bekanntgabe der Trennung kam zu einem verdächtigen Zeitpunkt. Denn in den vergangenen Wochen wurden immer wieder Vorwürfe gegen den Schauspieler laut. Rebel Wilson (44) warf Sacha vor, sie während der Zusammenarbeit an einem Film sexuell belästigt und diskriminiert zu haben. Viele Fans vermuteten, dass diese Enthüllungen einer der Gründe für das Beziehungs-Ende der Eheleute gewesen sein könnte.

Isla und Sacha hatten sich schon 2001 bei einer Party kennengelernt und ineinander verliebt. Gut neun Jahre später schritten sie vor den Traualtar – für ihre Ehe konvertierte die Rothaarige sogar zum jüdischen Glauben. Während ihrer Beziehung begrüßten die Turteltauben drei gemeinsame Kinder auf der Welt und galten stets als Traumpaar Hollywoods. "Ich bin so glücklich, Sacha in meinem Leben zu habe", freute sich Isla noch vor gut zwei Jahren in der TV-Show "The Project".

