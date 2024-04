"Temptation Island"-Nasrin rechnete mit Verhalten von Josh

Sie hat es wohl kommen sehen! Gemeinsam mit ihrem Freund Josh ist Nasrin in der aktuellen Temptation Island-Staffel zu sehen. Vor allem der 31-Jährige gibt schon jetzt mächtig Vollgas – damit hatte seine Partnerin aber bereits gerechnet, wie sie im Promiflash-Interview verrät: "Ich wusste, dass er sich auf das Experiment einlässt und an die Grenzen der Verführung geht. Dass dies aber schon beim ersten Lagerfeuer passiert, habe ich so nicht erwartet." Auch ergänzt die einstige Make Love, Fake Love-Kandidatin: "Seinen Partner mit anderen Frauen so eng zu sehen, hinterlässt einen bitteren Beigeschmack [...]. Sich offene Grenzen zu geben ist einfach, das aber dann in Bildern zu sehen, ist wohl die wahre Challenge." Erst am Tag nach dem Lagerfeuer habe sie die Bilder realisiert. Dennoch betont Nasrin, dass das Verhalten ihres Freundes nichts an ihrem "ultra starken Vertrauen" zu ihm geändert hatte.

Während Nasrin schon mächtig an den Bildern zu knabbern hatte, schien Josh beim Lagerfeuer die Ruhe selbst zu sein. Auch im Promiflash-Interview betont er: "Da ich selber viel Spaß mit den Verführerinnen hatte und ordentlich Gas gegeben habe, war ich froh zu sehen, dass Nasrin auch locker drauf ist und ihre Zeit in der Villa genießt." Nur an einer Sache hatte sich der Beau gestört: "Allerdings fand ich es gar nicht in Ordnung, wie der Verführer Alvin über Nasrin geredet hat. Das hat mich schon ziemlich sauer gemacht." Dank des "tollen Empfangs" der Verführerinnen nach dem Lagerfeuer konnte Josh jedoch "schnell auf andere Gedanken kommen".

Vor allem Verführerin Viktoria scheint es Josh angetan zu haben. "Ich schätze dich wirklich krass, weil ich wirklich krasse Gespräche mit dir habe, deine Augen sind wirklich wunderschön, du bist eine tolle Frau, du bist wunderschön. In einem anderen Universum würde ich mich vielleicht in dich verlieben", gibt er offen in einem Gespräch mit der Beauty zu. Für diese geht Josh als vergebener Mann aber schon viel zu weit, wie sie später im Interview verriet: "Wenn Josh mein Freund wär, dann wäre ich schon längst weg."

RTL / Lukas Otte / Banijay Productions Germany Nasrin und Josh, "Temptation Island"-Kandidaten

RTL / Lukas Otte / Banijay Productions Germany Viktoria, "Temptation Island"-Verführerin

Wie hättet ihr in Nasrins Situation reagiert? Genau wie sie! Ich wäre an ihrer Stelle ziemlich sauer gewesen. Ergebnis anzeigen



