"Temptation Island"-Phil und Laura halten eisern zueinander!

Laura und Phil sind seit rund acht Jahren ein Paar und wollen sich in der Show Temptation Island gegenseitig ihre Treue beweisen. Beim ersten Lagerfeuer stellt Lola Weippert (28) den beiden jeweils getrennt voneinander gezielte Fragen zu ihrer Beziehung: Sie führt dem Beau einige Videoaufnahmen seiner Freundin und den Verführern vor, in denen ihm unter anderem vorgeworfen wird, nicht der Richtige für seine Liebste zu sein. Das scheint den Hottie aber nicht zu verunsichern: "Das sind Themen, an denen arbeiten wir!", stellt Phil klar und lacht: "Die stellen das auch überspitzt dar, weil sie keine Ahnung haben, die Typen. Die labern irgendwas, schnappen drei Sätze auf und denken, sie können unsere Beziehung analysieren."

Bei einem Date mit dem Verführer Daniel, der als gelernter Koch "nichts anbrennen" lassen will, scheint Lauras Herz alleine für ihren Phil zu schlagen – und zwar so sehr, dass ihr Gegenüber sie offenbar kaum zu interessieren scheint. Die 26-Jährige plaudert stattdessen nur über ihren Partner. "Das sind acht Jahre, die schmeißt man nicht einfach so hin für irgendeinen Spaß oder einen Flirt. Acht Jahre sind eine lange Zeit, wir denken auch schon an Kinderplanung. Irgendwann will man schon den nächsten Schritt gehen", behauptet die Beauty vor Daniel und gibt ein deutliches Signal: "Man hat halt nach so vielen Jahren auch eine gewisse Sicherheit. Ich bin da echt zufrieden."

Beim Lagerfeuer bekam Laura keine Bilder ihres Schatzes zu sehen, denn der hat es eher ruhig angehen lassen, um sie nicht zu verletzen. Vor dem Lagerfeuer war sie sichtlich verunsichert: "Das erste Lagerfeuer, das sind gemischte Gefühle. Auf einer Seite freut man sich, Bilder zu sehen, auf der anderen Seite hat man ein mulmiges Gefühl", verriet die langjährige Partnerin von Phil voller Respekt.

