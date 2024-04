Travis Kelce spricht bereits über Namen künftiger Kinder

Steht bei Travis Kelce (34) und Taylor Swift (34) etwa schon die Babyplanung an? Zumindest nennt der Footballstar bereits einen Namenswunsch für seinen künftigen Sohn. In ihrem Podcast "New Heights" sprechen die Brüder Travis und Jason Kelce (36) mit dem Hollywood-Schauspieler Arnold Schwarzenegger (76). Als sie dessen Film "Conan der Barbar" besprechen, platzt aus Travis plötzlich heraus: "Vielleicht werde ich mein erstes Kind Conan nennen. Möglicherweise...", scherzt der Sportler. Anschließend ist das Thema schnell vom Tisch und weitere Ideen für Kindernamen nennt er nicht. Im Fokus steht anschließend Arnolds Schauspielkarriere.

Travis führt nicht weiter aus, ob er und Taylor sich bereits ernsthaft über Kinder unterhalten haben. Doch was steckt überhaupt hinter dem Namen Conan? Arnold spielt in dem gleichnamigen Fantasy-Film aus dem Jahr 1982 den Barbaren Conan, der mit seiner hünenhaften Statur auffällt. Seine Stärke beweist er unter anderem in Gladiatorenkämpfen – Travis hat dementsprechend ein kräftiges Vorbild für seinen Nachwuchs vor Augen.

Aktuell genießen Travis und Taylor als Paar ihre Zweisamkeit. Ob ein Turtelurlaub auf den Bahamas oder Ostern bei der Familie – die beiden scheinen unzertrennlich zu sein. Eine Verlobung oder gar Kinder sind aber aktuell nicht geplant. "Sie haben so viel Spaß zusammen und genießen die Dinge so wie sie sind, also gibt es keine Eile [sich zu verloben]. Sie [Taylor] liebt es, wie bodenständig Travis ist, und es ist eine sehr gesunde Beziehung. Die Dinge sind sehr ernst", verriet eine Quelle gegenüber Us Weekly.

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim Super Bowl 2024

