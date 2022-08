Mit süßem Brief: So lernte Jessica Alba ihren Mann kennen

Was für eine romantische Idee! Als Schauspielerin kennen ihre Fans Jessica Alba (41) vor allem durch den Tanzfilm "Honey" oder die Comic-Verfilmung "Fantastic Four". Ihr privates Glück hat sie schon vor einigen Jahren gefunden. Mit ihrem Mann Cash Warren (43) ist sie bereits 18 Jahre lang zusammen und gemeinsam haben sie drei Kinder. Um seine Jessica für sich zu gewinnen, ist Cash damals extra kreativ geworden – er hat ihr einen besonderen Brief geschrieben!

Cash und Jessica lernten sich bei den Dreharbeiten zu "Fantastic Four" kennen und lieben, wie sie im Gespräch mit Glamour UK verriet. Um seine Angebetete von sich zu überzeugen, steckte der Filmproduzent ihr einen beschriebenen Geldschein zu, weil sein Vorname im Englischen auch als Synonym für Geld benutzt wird. Darauf soll er "Ich mag dich wirklich, wirklich gern" geschrieben haben. "Wahre Geschichte, das hat er getan!", beteuerte Jessica. Offenbar kam die süße Botschaft bei ihr sehr gut an: "Wir sind dann durchgebrannt und ich glaube, ich war im neunten Monat schwanger."

Zuletzt machten immer wieder Trennungsgerüchte um Jessica und Cash die Runde, die die "Sin City-Darstellerin aber mittlerweile widerlegte. Sie machte ihrem Schatz zum Hochzeitstag nämlich im Netz eine Liebeserklärung: "Ich kann mir niemanden vorstellen, mit dem ich dieses Leben hätte teilen wollen."

Anzeige

Instagram / jessicaalba Jessica Alba kuschelt mit Ehemann

Anzeige

Instagram / jessicaalba Jessica Alba, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Cash Warren und Jessica Alba im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de