Keine Liebe: Hatte Noah Cyrus Freundschaft plus mit Dominic?

Eine richtige Beziehung war das wohl nicht. Noah Cyrus (24) soll nicht gut auf ihre Mutter Tish (56) zu sprechen sein. Angeblich trieb eine Affäre der Sängerin mit dem jetzigen Mann ihrer Mama, Dominic Purcell (54), einen Keil zwischen die beiden. Unter anderem deshalb verpasste sie wohl die Hochzeit. Was genau zwischen Dominic und Noah lief, ist nicht ganz klar. Doch ein Insider behauptet jetzt, die beiden hätten nie eine richtige Beziehung gehabt.

Gegenüber People äußert eine Quelle nun ihr Wissen über das, was wirklich hinter den Affärengerüchten steckt. "Noah und Dominic trafen sich hin und wieder in einer Art Freundschaft plus. Sie hörten dann auf, sich zu treffen, und dann fing Tish etwas mit ihm an", plaudert der Informant aus. Die Filmproduzentin habe überhaupt nicht gewusst, dass ihre Tochter eine Romanze mit dem Schauspieler hatte. Sie habe Noah jedoch nie die Möglichkeit gegeben, ein klärendes Gespräch mit ihr zu führen.

Aber nicht nur für Tish soll der Zoff belastend sein. Noah habe ebenfalls zu kämpfen, hieß es vonseiten weiterer Quellen, die sich gegenüber Us Weekly äußerten. Demnach sei die Sängerin nicht einfach nur beleidigt, dass Tish ihre Affäre heiratete. "Der Aufruhr zwischen Noah und Tish geht weit über das hinaus, was die Leute denken. Noah ist sehr verzweifelt darüber, dass Tish ihr Dominic weggenommen hat", schilderte der Insider die Lage.

Instagram / tishcyrus Dominic Purcell und Tish Cyrus

Getty Images Noah Cyrus, Sängerin

Getty Images Noah Cyrus und ihre Mutter Tish Cyrus

