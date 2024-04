Starten Jason und Travis Kelce bald als Filmstars durch?

Schlagen sie bald einen anderen Karriereweg ein? Jason (36) und Travis Kelce (34) waren ursprünglich als Footballspieler bekannt geworden. Mittlerweile haben die Brüder aber auch einen erfolgreichen Podcast und sind beliebte Promis. Ein Insider verrät nun gegenüber The Sun, dass die beiden im Gespräch für einen Actionfilm sein sollen! "Ihre authentischen und lustigen Persönlichkeiten wären großartig, um Teil eines Filmprojekts zu sein... Sie sind von Natur aus lustige Typen und haben Persönlichkeiten, die perfekt für die Filmindustrie wären", meint die Quelle.

Offenbar soll auch schon ein Angebot in den Startlöchern stehen: Ein "heiterer Actionfilm" mit einem Budget von über 90 Millionen Euro sei derzeit im Gespräch. Jason und Travis bringen demnach die besten Eigenschaften mit, um auch in Hollywood Fuß fassen zu können! "Sie mögen Jasons Sinn für Humor, die Tatsache, dass er ein starker und netter Kerl ist, und Travis' Persönlichkeit und seinen großen, athletischen Körper, der zu dem passt, was sie für diesen Film brauchen", führt der Insider weiter aus.

Vor allem Jason sollte für das Filmdrehen in Zukunft Zeit haben. Nach der vergangenen Football-Saison hängte der einstige Center-Spieler seine Sportkarriere nämlich an den Nagel. Wie es für ihn jetzt weitergeht, ist noch nicht klar. Travis hingegen holte erst im Februar den Super Bowl nach Hause und macht keine Anzeichen, mit dem Football in nächster Zukunft Schluss zu machen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce mit seinem Bruder Jason nach ihrem Spiel, November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis und Jason Kelce, NFL-Stars

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Idee, Travis und Jason Kelce in einem Actionfilm zu sehen? Fantastisch! Sie würden sich dafür super eignen. Ich finde nicht, dass es zu ihnen passt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de