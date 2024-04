Wie kommt Michelle mit Mike Cees' kontrollierender Art klar?

Michelle Monballijn und Mike Cees hatten sich 2021 das Jawort gegeben. Nachdem sie bereits im Sommerhaus der Stars aneinandergeraten waren und Mike sie mehrfach betrogen hatte, zogen sie im Oktober 2023 einen Schlussstrich. Derzeit müssen sie jedoch weiterhin an einem Strang ziehen: Die Eheleute kämpfen bei Prominent getrennt um ein sattes Preisgeld. Bereits in der ersten Folge stößt den Fans Mikes kontrollierendes Verhalten Michelle gegenüber übel auf. Im Promiflash-Interview verrät die Schauspielerin nun, wie sie sein Benehmen ihr gegenüber wahrnimmt. "Bei Mike muss man zwischen Fürsorge und Kontrolle unterscheiden. Ich habe sein Verhalten früher oft als Fürsorge empfunden, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass dies auch eine Art Kontrolle ist", erklärt sie.

Mittlerweile wisse sie aber, mit der Art ihres Noch-Ehemannes umzugehen: "Wann immer ich das Gefühl habe, dass sein Verhalten grenzüberschreitend ist, dann liegt es an mir, dem schnell Einhalt zu gebieten. Ich kriege das ganz gut hin, was aber auch gelegentlich zu Konflikten führt, weil Mike natürlich seine eigenen Einstellungen und Meinungen hat." Dennoch flogen direkt am ersten Morgen die Fetzen zwischen den TV-Bekanntheiten. Als Michelle versucht, ihrem Verflossenen ihre Gefühlslage darzulegen, platzt ihm der Kragen. "Ich kann es nicht mehr hören, diese Birkenstock-Dinkel-Nummer. Ich fühle, ich empfinde...", wetterte er und unterstellte ihr, sich immer als Opfer darzustellen.

Die Fans sind von dem Auftritt des YouTubers jetzt schon genervt. Auf dem Instagram-Account der Realityshow tummeln sich bereits zahlreiche Kommentare gegen Mike. "Für Mike müsste es eigentlich am Anfang jeder Folge eine Triggerwarnung geben", schreibt ein Follower, während ein weiterer schimpft: "Bruder, ich hab Puls nach 15 Minuten. Wie will man bitte so ein Verhalten rechtfertigen?" Seine Ex kommt dagegen deutlich besser an: "Michelle for President... Dass die Frau sich eine zweite Staffel Toxic-Magic-Mike gibt – Respekt, die Nerven hat nicht jeder", lautet beispielsweise ein Beitrag.

Anzeige Anzeige

Instagram / michellemonballijn Michelle Monballijn, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

RTL Mike Cees-Monballijn

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Michelles Umgang mit Mikes Verhalten? Ich finde, sie macht das super! Na ja, meiner Meinung nach lässt sie sich zu viel gefallen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de