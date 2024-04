Disst Taylor Swift mit neuen Playlists ihren Ex Joe Alwyn?

Taylor Swift (34) liebt es, ihre Fans zum Grübeln zu bringen. In Vorbereitung auf ihr neues Album veröffentlicht die "Look What You Made Me Do"-Interpretin nun mehrere Playlists, die von den fünf Phasen der Trauer inspiriert sind. Dem Thema entsprechend tragen sie auf Apple Music melancholische Namen, wie zum Beispiel "Ich liebe dich und es zerstört mein Leben" oder "Darf ich weinen?". Überraschenderweise enthalten sie auch viele vermeintliche Liebeslieder des Popstars wie "Lover" oder "Lavender Haze". Disst Taylor damit ihre ehemalige Muse Joe Alwyn (33)?

Viele Fans gehen von einem Seitenhieb auf den "The Favourite"-Darsteller aus. "Taylor geht Joe mit diesen Playlists an die Gurgel. Er kann sich bald einen Bürojob suchen. Nach dem 19. April wird er sich nicht mehr sehen lassen können", schreibt ein X-User in Anspielung auf den Release von "The Tortured Poets Department". Andere Swifties finden ihre Songauswahl fast schon witzig: "Dass sie all ihre Songs darüber, wie toll und heiß Joe ist, auf ihre Playlist über das Ignorieren von Red Flags packt, ist das Lustigste, was sie je getan hat." Wenn die Playlists einen Vorgeschmack auf die neue Platte geben sollen, können Fans auf jeden Fall eine gehörige Portion Wut und Trauer erwarten.

Mit ihrem aktuellen Freund Travis Kelce (34) scheint es harmonischer zuzugehen als in Taylors Ex-Beziehung. Nach mehreren turbulenten Monaten und Reisen um die halbe Welt scheinen die Turteltauben nun zusammenziehen zu wollen. Ein Insider verriet gegenüber Us Weekly, dass die Sängerin und der Footballspieler sich sogar schon genau überlegt haben sollen, wie das logistisch funktionieren könnte. Sie sollen während der NFL-Saison bei Travis in Kansas City leben und während der Spielpause ihre Zeit in Taylors Häusern in New York und Los Angeles verbringen wollen.

Backgrid Taylor Swift und Joe Alwyn, Oktober 2019

Getty Images Footballer Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

Glaubt ihr, Taylor will Joe mit den Playlists wirklich eins auswischen? Ja, sie liebt dieses Spiel mit den subtilen Hinweisen. Nee, das ist mir zu weit hergeholt. Ergebnis anzeigen



