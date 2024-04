Doppelgänger: Moses sieht Papa Chris Martin total ähnlich

Moses Martin (18) ist endlich volljährig. Anlässlich seines Geburtstages gratuliert ihm Mama Gwyneth Paltrow (51) mit einem niedlichen Foto auf ihrem Instagram-Profil. Auf dem Pic ist Moses zu sehen, der in die Kamera schaut. Dazu schreibt die Schauspielerin: "Ich bin so stolz darauf, wer du bist. Ich liebe deine Sensibilität, deine Brillanz und deinen stillen Humor. [...] Ich liebe es, wie sehr du die Menschen liebst, die du liebst, aber auch, wie zurückhaltend du bist." Ihren Followern fällt direkt auf, dass Moses seinem Papa wie aus dem Gesicht geschnitten ist. "Er sieht Chris (47) noch ähnlicher als Chris sich selbst", kommentiert eine Person.

Gwyneth und Chris waren 13 Jahre lang verheiratet. Gemeinsam haben sie die Kinder Apple (19) und Moses. Mittlerweile haben sowohl die "Shakespeare In Love"-Darstellerin als auch der Coldplay-Frontmann wieder neue Partner an ihrer Seite. Für die gemeinsamen Kinder wolle das Ex-Paar aber weiterhin zusammenhalten.

Das scheint auch ziemlich gut zu funktionieren, wie die 51-Jährige in einem Interview mit der britischen Vogue verriet: "Erinnere dich daran, warum ihr euch überhaupt ineinander verliebt habt." Ihre gute Freundschaft mit Chris komme von den Anfängen ihrer früheren Beziehung zu dem Sänger. Nach der Trennung habe Gwyneth jedoch hart an sich arbeiten müssen, um wieder bereit für eine neue Ehe zu sein. "Denn bis zu diesem Zeitpunkt steckte ich immer noch in kindlichen Bindungsmustern und Dingen fest, die nicht gesund waren", gab sie zu.

Instagram / gwynethpaltrow Moses Martin

Getty Images Chris Martin und Gwyneth Paltrow, 2014

Findet ihr, Moses und Chris sehen sich ähnlich? Ja, er ist seinem Papa wie aus dem Gesicht geschnitten! Na ja, so ähnlich sind sie sich nun auch nicht... Ergebnis anzeigen



