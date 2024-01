Gwyneth Paltrow gibt Tipps für ein gutes Verhältnis zum Ex!

Gwyneth Paltrow (51) und Chris Martin (46) zeigen, dass nicht jede Beziehung in einem Rosenkrieg enden muss, im Gegenteil! Die Schauspielerin und der Coldplay-Frontmann waren 13 Jahre lang miteinander verheiratet. Auch wenn die beiden mittlerweile neue Partner an ihrer Seite haben, verbringen sie immer noch Zeit zusammen – sie sind sogar ziemlich gut miteinander befreundet. Jetzt erklärt Gwyneth, warum das bei ihnen so reibungslos funktioniert.

In einem Interview mit der britischen Vogue verrät die 51-Jährige, dass das Geheimnis ihrer guten Freundschaft zu Chris in den Anfängen ihrer einstigen Beziehung liegt. "Erinnere dich daran, warum ihr euch überhaupt ineinander verliebt habt", rät die Unternehmerin. Nach der Trennung habe sie jedoch viel an sich arbeiten müssen, um bereit für eine neue Ehe zu sein: "Denn bis zu diesem Zeitpunkt steckte ich immer noch in kindlichen Bindungsmustern und Dingen fest, die nicht gesund waren." Sie wollte mit jemandem zusammen sein, der das Beste in ihr zum Vorschein bringt.

Das ist bei ihrem Mann, dem Regisseur Brad Falchuk (52), offenbar der Fall. "Ich liebe meinen Mann so sehr, das hat die Dinge für mich wirklich verändert", schwärmte Gwyneth im Oktober im Interview mit Bustle. Sie sei wirklich glücklich und betonte: "Er ist ein toller Kerl und mein bester Freund."

