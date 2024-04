König Charles' Landsitz bekommt 2024 einen neuen Garten!

Das Zuhause von König Charles III. (75) wird verschönert! Der Landsitz des Monarchen und seiner Frau Königin Camilla (76) erfährt derzeit eine große Veränderung. Das verkündet nun der Instagram-Account des Anwesens. In einem Clip, der den riesigen Garten zeigt, können neugierige Fans bereits einen Blick auf die ersten Veränderungen werfen: Unter anderem wird die schöne Landschaft um viele neue Pflanzen ergänzt. Dazu schreibt der Account: "Der untere Irrgarten, der an den im letzten Jahr auf der westlichen Rasenfläche angelegten Topiary Garten angrenzt, wird derzeit fertiggestellt." Doch allzu lange müssen die Besucher nicht warten, um das Ergebnis zu sehen. "Dieser Garten, der den Besuchern eine weitere gärtnerische Dimension bietet, soll im Sommer 2024 fertiggestellt werden", heißt es in dem Statement weiter.

Die royalen Besucher freuen sich bereits darauf, das Ergebnis persönlich zu begutachten, wie es sich aus den euphorischen Kommentaren unter dem Beitrag entnehmen lässt. "Ich liebe Sandringham. Ich habe es seit meiner Kindheit schon oft besucht. Es ist ein wunderschöner Ort mit so vielen wunderschönen Erinnerungen", schwärmt ein Follower. Auch ein weiterer Gartenfan freut sich schon auf das Ergebnis: "Das ist wundervoll! Ich war 2023 zu Besuch und konnte mir den Garten anschauen. Ich kann es kaum erwarten, dahin zurückzukehren und die Veränderungen in den kommenden Jahren zu sehen."

Für den britischen Monarchen kommt der Zeitpunkt der Bauarbeiten sicher sehr gelegen: Anfang des Jahres war bekannt geworden, dass Charles an Krebs erkrankt ist. Derzeit wird er in Sandringham behandelt. In der schweren Zeit soll er vor allem aus seinen Gärten Energie ziehen – das britische Oberhaupt soll nämlich einen grünen Daumen und viel Spaß an der Gartenarbeit haben. "Der König betrachtet seine Gärten wirklich als seinen Zufluchtsort, und ich bin sicher, dass seine Freude an der Natur zu seiner Genesung beitragen wird", plauderte die Royal-Expertin Jennie Bond kürzlich gegenüber OK! aus.

Getty Images König Charles III., Juli 2018

Getty Images Königin Camilla, Juli 2023

Wie findet ihr die Entwicklung des unteren Irrgartens am Sandringham-Anwesen?



