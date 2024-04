Mike Cees wollte nie schlecht über seine Ex Michelle reden

Mike Cees und Michelle Monballijn lassen bei Prominent getrennt aktuell kaum ein gutes Haar aneinander. Die Situation scheint angespannt zu sein. Doch in einem früheren Promiflash-Interview stellte Mike klar, dass es nie seine Absicht war, etwas Schlechtes über seine Noch-Ehefrau zu äußern. "Ich würde niemals öffentlich schlecht über Michelle sprechen. Das ist eine ganz, ganz schlimme Charaktereigenschaft. Ich selbst habe mich einmal dabei ertappt, da hatte ich ein Interview, in dem ich stinksauer war, ich würde das so nicht mehr machen", erklärte er. Wie sie miteinander umgehen wollen, sei mittlerweile auch vertraglich geregelt: "Wir haben auch jetzt neue Verträge, das bedeutet, wir beide müssen uns an Spielregeln halten. Wir haben da auch Strafen eingebaut, falls sich einer von beiden nicht dran hält und wir haben sehr, sehr harte Regeln!"

Außerdem betonte Mike, dass er sich noch immer hinter seine Frau stellen und sie auch dann beschützen würde, wenn sie bereits einen neuen Partner hätte. Wenn er sehe, dass jemand sie schlecht behandle, würde er einschreiten, meinte Mike. "Ich habe zu Michelle gesagt: '[...] Wenn du mich nachts um drei anrufst, fahre ich da hin, weil ich habe dich geheiratet, aus Liebe, und wenn wir uns trennen, dann auch das aus Liebe'", betonte er weiter. Für den ehemaligen Temptation Island-Verführer stehe es außer Frage, immer für die Schauspielerin da zu sein. Damals war er der Ansicht, das gelte auch für Michelle selbst: "Michelle zeigt doch in letzter Zeit, dass sie sehr hinter mir steht. Natürlich ist sie krass angepisst, ich konnte mir richtig was anhören."

Mittlerweile scheint sich das Blatt jedoch ordentlich gewendet zu haben. Denn während die Dreharbeiten zu "Prominent getrennt" bereits länger zurückliegen, schießen die beiden derzeit auch im Netz gegeneinander. Auf Instagram behauptet Mike, seine Ex habe ihn in einem Streit sogar körperlich angegriffen. Er postet ein Bild von sich mit einem Kratzer auf der Stirn und meint: "Danke für die bleibende Erinnerung an meiner Stirn." Michelle hingegen behauptet, er habe sich das selbst unwillentlich zugefügt, als er das Handy weggezogen habe. Mike hingegen spricht von "häuslicher Gewalt".

Mike Cees, DJ

Michelle und Mike bei "Prominent getrennt" 2024

