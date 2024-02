Cathy Hummels vermutet: Ihr Auto wurde absichtlich demoliert

Cathy Hummels (36) ist sauer! Die Influencerin ist viel unterwegs – der Weg von A nach B wird ihr aber hin und wieder ziemlich zum Verhängnis. Im August des vergangenen Jahres steckte zum Beispiel ihre Hose in den Speichen ihres Fahrrads fest, sodass sie sich kaum bewegen konnte. Am Ende eilte sogar die Polizei herbei, um sie zu befreien. Im Winter cruist Cathy hingegen eher in ihrem rosafarbenen Auto durch die Gegend. Dieses wurde nun offenbar absichtlich demoliert!

"Ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, was passiert ist. Ich bin am Samstag mit meinem Auto gefahren und habe dann festgestellt, dass der Spiegel hängt", erinnert sich die Kampf der Realitystars-Moderatorin im Interview mit RTL. Sie habe den Schaden erst nicht richtig registriert, bis eine Freundin sie darauf aufmerksam gemacht habe: "Dann habe ich festgestellt, dass der Seitenspiegel wirklich komplett nur noch am Kabel hängt und dadurch, dass er keine wirklichen Kratzspuren hatte am hinteren Teil des Spiegels, war die Schlussfolgerung, dass er abgetreten worden oder eben bewusst rausgerissen worden ist." Dass jemand das Eigentum anderer einfach so kaputtmache, könne sie überhaupt nicht verstehen.

Cathy möchte dem Täter nun selbst auf die Schliche kommen. Die Polizei hat sie über die Tat noch nicht informiert. "Aus dem Grund, weil ich glaube, es muss hier irgendwann in der Nacht passiert sein, dass es schwierig ist, da auch einen Zeugen zu finden", erklärt die Ex-Frau von Mats Hummels (35). Der Spiegel sei mittlerweile übrigens provisorisch festgeklebt.

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels' Auto

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels und ihr Hund

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels

