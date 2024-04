Heiße Urlaubsbilder: Genießt Kim Kardashian Single-Urlaub?

Heiße Urlaubsgrüße von Kim Kardashian (43)! "Das ist nicht Texas, das sind die Turks", schreibt sie unter einen Instagram-Post, dessen erstes Bild die Beauty im Bikini und mit Cowboy-Hut am Strand zeigt. Den Urlaub verbringt sie aber nicht alleine: Ihre jüngere Schwester Khloé Kardashian (39) posiert zusammen mit der Designerin am Strand. Es scheint, als würden die beiden den Urlaub auf den Turks- und Caicosinseln in vollen Zügen genießen. Die Fans der Reality-Bekanntheit freuen sich jedenfalls über die Schnappschüsse. "Es ist Kims Welt und wir leben einfach darin! Du bist die Aussicht", kommentiert ein Nutzer. Ihre Community feiert auch die Kreativität der 43-Jährigen, die sich bei der Bildunterschrift auf Beyoncés (42) neuen Hit "Texas Hold' Em" bezieht. "Diese Bildunterschrift ist fantastisch", schreibt ein Follower begeistert.

Die Unternehmerin soll gerade mitten in der Trennung von Odell Beckham Jr. (31) stecken, wie ein Insider gegenüber Mail Online bestätigte: "Sie daten sich im Moment nicht mehr." So wie auch zu den Beziehungsgerüchten selbst äußerte sich die Reality-TV-Bekanntheit bisher nicht offiziell zu den Spekulationen. Ob der Urlaub einer Ablenkung von einem Beziehungs-Aus dienen soll, lässt sich daher nicht mit Sicherheit sagen.

Dass der Keeping up with the Kardashians-Star seine wohl neu gewonnene Freiheit für einen Familienurlaub nutzt, passt zu den Vorsätzen der Beauty. "Sie möchte mehr Zeit mit ihren Freunden und ihrer Familie verbringen und sich Zeit nehmen, um sich zu entspannen und die Wochenenden bei den Sport-Events ihrer Kids zu verbringen, anstatt auf ersten Dates", erfuhr OK! von einem Insider. Bei dieser Entscheidung steht auch ihre Community komplett hinter ihr und gönnt ihr diese Auszeit, wie Kommentare zeigen: "Hab einen schönen Urlaub!"

Instagram / kimkardashian Khloé und Kim Kardashian im Urlaub

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian posiert im Bikini, Turks- und Caicoinseln 2024

