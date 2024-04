Freunde statt Dates: Kim Kardashian genießt ihr Single-Leben

Nachdem Kim Kardashian (43) einige Monate ganz privat den Footballprofi Odell Beckham Jr. (31) gedatet hat, bestreitet sie das Leben nun wieder als Single. Doch das scheint die Reality-TV-Bekanntheit nicht im Geringsten zu stören. Jetzt, wo sie wieder mehr Zeit für sich hat, will sie den Fokus ganz auf ihre Liebsten legen. "Sie möchte mehr Zeit mit ihren Freunden und ihrer Familie verbringen und sich Zeit nehmen, um sich zu entspannen und die Wochenenden bei den Sport-Events ihrer Kids zu verbringen, anstatt auf ersten Dates", will ein Insider laut OK! wissen. Die Quelle erklärt: "Was die Leute nicht wirklich über Kim wissen, ist, dass sie die meisten ihrer besten Freunde aus der Highschool kennt und nicht aus der Hollywood-Szene."

Weiter betont der Insider: "Kim war wirklich schon so lange nicht mehr Single." Die Gerüchte um sie und Odell fanden ihren Beginn nach einer Party am US-amerikanischen Unabhängigkeitstag im vergangenen Jahr, bei der die beiden erstmals miteinander geturtelt haben sollen. Öffentlich haben die beiden ihre Liebe jedoch nie bestätigt und stets Wert darauf gelegt, Veranstaltungen mit Kameras einzeln zu besuchen. Zuvor datete sie für einige Monate den Comedian Pete Davidson (30). Doch Odell und Pete scheinen nicht ihre einzigen Verflossenen zu sein: "Seit ihrer Scheidung von Kanye West (46) war sie nicht mehr allein. Sie hat immer mindestens jemanden kennengelernt, auch wenn sie vielleicht keine feste Beziehung geführt hat."

Nach den Erfahrungen, die sie in der Vergangenheit sammelte, könnte sie es nun mit potenziellen neuen Romanzen besonders langsam angehen lassen. Ihre Ehe mit Kanye scheint sie nämlich bis heute einzuholen. "Sie ist natürlich aufgebracht, weil sie das Gefühl hat, Kanye hat ihr Leben – und seins – in einen Zirkus verwandelt. Jeden Tag sieht man Bianca (29) in einem neuen, skandalösen Outfit und alle reden darüber", weiß ein Insider laut The Sun. Gerüchten zufolge könnte das Drama sogar Odell in die Flucht geschlagen haben.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Saint West bei einem Fußballspiel

Getty Images Kim Kardashian bei der Vanity Fair Oscar Party 2024

