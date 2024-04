So süß feiert Kourtney Kardashian ihren Mami-Körper!

Reality-TV-Ikone Kourtney Kardashian (44) pfeift auf gemeine Kommentare über ihren Körper. Nach der Geburt ihres Sohnes Rocky vor fünf Monaten wendet sie sich jetzt in ihrer Instagram-Story mit einer Nachricht an ihre Fans. Dort postete sie ihr aktuellstes Foto – einen Schnappschuss von sich im Bikini, planschend im Meer – und schreibt dazu: "Liebe neue Mamis, eure Körper sind wunderschön, egal in welcher Phase. Während der Schwangerschaft, wenn wir leuchten und wachsen und auch danach, wenn wir heilen und wieder schrumpfen. Der Druck, der nach der Geburt auf Mütter ausgeübt werde, schnell wieder auf die Beine zu kommen, wenn alles neu und anders ist, sei unrealistisch: "Das Leben ist wunderschön, ihr seid wunderschön. Nur als kleine Erinnerung – auch für mich."

Schon während der Schwangerschaft zelebrierte Kourtney ihren Körper und zeigte regelmäßig stolz ihren Babybauch im Netz. Diese positive Einstellung zu ihrem Körper nach der Geburt präsentierte sie auch schon Anfang März, als sie ein Foto von sich beim Abpumpen von Muttermilch auf ihrem Social-Media-Kanal postete. Wie sie nun in ihrem Statement weiterhin erklärt: "Besonders während der Stillzeit sollten wir so liebevoll wie möglich mit unseren Körpern umgehen, da wir nur versuchen, uns an das neue Normal zu gewöhnen." Das finden Kourtneys Fans super. In den Kommentaren zum Post kann man neben haufenweise Herzchen- und Feuer-Emojis auch Dinge wie "Atemberaubend, Mama!" oder "Du bist wunderschön! Du strahlst richtig!" lesen.

Die vierfache Mutter begrüßte den Sprössling der Familie im vergangenen Dezember. Der kleine Rocky wird von seinen Eltern bisher fast komplett aus der Öffentlichkeit heraus gehalten. Nur ab und zu posieren Kourtney und Travis Barker (48) mit dem Kleinen für die Kamera, wobei dann trotzdem nur ein Fuß oder ein Händchen zu erkennen ist. Neben Rocky hat die Reality-TV-Persönlichkeit mit ihrem Ex Scott Disick (40) auch noch drei andere Kinder: Mason (14), Reign (9) und Penelope (11).

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn, Dezember 2023

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker, 2024

