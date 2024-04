Technikpanne und Co.: Fans von "The 50"-Reunion enttäuscht!

Das Wiedersehen wurde sehnlichst erwartet, doch überzeugen konnte es am Ende nicht. Am Dienstagabend wurde auf TikTok die Reunion des Casts von The 50 gestreamt. Die Stars der Spielshow trafen sich, um ihre Zeit in der Sendung Revue passieren zu lassen. Doch bei den Fans kam das Ganze nicht so gut an. Unter dem Clip sammeln sich viele negative Kommentare: "Wie unfassbar langweilig dieses Wiedersehen ist" und "Man hätte so viele Themen besprechen können", lauten die zahlreichen enttäuschten Kommentare der User.

Nicht alle Teilnehmer von "The 50" waren anwesend, was einige schade fanden, wie dieser Kommentar zeigt: "Ich hätte gern Frau Siegel in der Reunion gehabt." Es wird deutlich, dass die Wiedersehensfolge nicht überzeugen konnte. "Dafür müssen die sich aufstylen, in eine andere Stadt fahren und so weiter. Für 40 Minuten Gelaber ist Paulina einfach umsonst von Nizza nach Deutschland geflogen", witzelt einer. Mit seiner Meinung ist er nicht alleine: "Serkan hätte bei Samira zu Hause bleiben können, wäre besser gewesen." Zusammenfassend bringt es dieser User am besten auf den Punkt: "Das Wiedersehen war immer am besten, nur dieses nicht." Denn auch an der technischen Umsetzung soll es laut der Community gescheitert sein: "Filmt der Kameramann mit seinem Handy?" Darüber hinaus hakte der Stream zwischendurch.

Trotz vernichtender Fan-Meinungen wurden pikante Themen in dem Stream angesprochen. So beteuerten Jenny Elvers (51) und Yasin Mohamed (32), dass zwischen ihnen alles geklärt sei. Denn bei "The 50" hatte der Realitystar gesagt, beim angeblichen Sex mit Jenny an seine Ex Paulina Ljubas (27) gedacht zu haben. Für diese Aussage hatte Yasin sich inzwischen bei der 51-Jährigen entschuldigt, die keinesfalls "nachtragend" sei.

