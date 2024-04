Fake? Florian Eichner machte Ex Johannes Höfinger nichts vor

Das Bauer sucht Frau International-Pärchen und Johannes Höfinger und Florian Eichner hat sich getrennt. Seither schießen Fans im Netz immer wieder gegen Letzteren – der lässt das nicht auf sich sitzen. "Ich akzeptiere vieles über die Trennung zu hören, außer falsche Anschuldigungen. Nachrichten wie 'Du hast Johannes eh nur beschissen, um in die Medien zu kommen' oder 'Du warst die ganze Zeit schon fake', muss ich mir wirklich nicht anhören und weitere Nachrichten wie diese können sich manche Menschen sparen", stellt er in seiner Instagram-Story klar.

Der Modedesigner habe den Landwirt nicht hinters Licht geführt oder betrogen – für eine neue Liebe sei er nicht bereit. "Ich will auch niemanden kennenlernen oder 'bin jetzt wieder vögelbar'. Lasst mich einfach mein Leben leben und lebt Eures. Danke", endet er seinen Beitrag. Die Trennung ist noch frisch. "Florian und ich haben uns getrennt und das schon vor einer Woche", gab Johannes am Dienstag dieser Woche im Netz bekannt. Der Schmerz sitze noch so tief, dass er den Clip anschließend wieder aus dem Netz nahm.

Die Liebesgeschichte der beiden fing romantisch an – sie verliebten sich 2023 in der fünften Staffel von "Bauer sucht Frau International" ineinander. Der Funke sprang sofort über. "Es war, als würden wir uns schon ewig kennen", sagte Florian im Gespräch mit Merkur. Vergangenen August widmete Johannes seinem Liebsten noch süße Worte auf Social Media. "Ein halbes Jahr sind wir nun ein Paar und da möchte ich, dass du weißt, wie sehr es mir gefallen hat, dich die ganze Zeit zu nerven und wie aufgeregt ich bin, das auch in Zukunft zu tun", schrieb er.

Instagram / florian.eichner Florian Eichner und Johannes Höfinger, Juli 2023

RTL "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer Johannes

